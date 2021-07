Das Ranking listet jene österreichischen Kleinstädte auf, die in den letzten zwölf Monaten am häufigsten gegoogelt wurden

Ferien im eigenen Land liegen auch heuer wieder im Trend. Auch Tagesausflüge stehen als Alternative oder Ergänzung zu einem längeren Urlaub hoch im Kurs. Dabei zieht es viele österreichische Urlauberinnen und Urlauber in ländliche Gebiete, in Kleinstädte und schöne Dörfer.

Mit Holidu, einer Suchmaschine für Ferienhäuser, hat man sich angesehen, welche die zehn bei Google-Nutzern gefragtesten Kleinstädte, Dörfer und Gemeinden in Österreich sind. Dabei wurden Suchanfragen zu den Orten in Zusammenhang mit den Schlagwörtern "Sehenswürdigkeiten" und "Aktivitäten" betrachtet. Das Ranking basiert auf dem sogenannten Suchvolumen, also der Anzahl der durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat.

Schladming Foto: Holidu

10. Schladming (Suchvolumen: 530)

Auf Platz zehn im Ranking hat es Schladming geschafft. Mehr als 500-mal pro Monat wurde die Stadtgemeinde online gesucht.

Lienz Foto: Holidu

9. Lienz (Suchvolumen: 600)

Eine weitere Kleinstadt, die sich in die am häufigsten gegoogelten österreichischen Orte einreiht, ist Lienz.

Kufstein Foto: Holidu

8. Kufstein (Suchvolumen: 610)

Auch Kufstein wurde in den vergangenen zwölf Monaten häufig im Netz gesucht.

Kitzbühel

7. Kitzbühel (Suchvolumen: 680)

Kitzbühel ist einer der bekanntesten Skiorte Österreichs und hat es mit monatlich 680 Suchanfragen auf den siebenten Platz in der Rangliste geschafft.

Bad Aussee Foto: Holidu

6. Bad Aussee (Suchvolumen: 730)

Bad Aussee schafft es im Ranking auf den sechsten Platz. Durchschnittlich 730 Sucheingaben für Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten sind in den letzten zwölf Monaten im Zusammenhang mit Bad Aussee erfolgt.

Eisenstadt

5. Eisenstadt (Suchvolumen: 880)

Die Landeshauptstadt des Burgenlandes ist die kleinste in Österreich. Trotzdem verzeichnet Eisenstadt ein vergleichsweise hohes Suchvolumen.

Gmunden Foto: Holidu

4. Gmunden (Suchvolumen: 890)

Gmunden im oberösterreichischen Salzkammergut belegt in der Rangliste den vierten Platz.

Bad Ischl

3. Bad Ischl (Suchvolumen: 1.010)

Ein weiterer häufig online recherchierter Ort in Österreich ist Bad Ischl mit etwa 14.000 Einwohnern.

Zell am See Foto: Holidu

2. Zell am See (Suchvolumen: 1.480)

Zell am See landet mit einem Suchvolumen von 1.480 auf dem zweiten Platz.

Hallstatt Foto: Holidu

1. Hallstatt (Suchvolumen: 2.510)

Trotz der nicht einmal 1.000 Einwohner führt Hallstatt das Ranking mit einem Suchvolumen, sprich den monatlichen Suchanfragen eines bestimmten Schlagwortes, von 2.510 an. Offenbar wollen viele Österreicherinnen und Österreicher den kleinen Ort noch einmal besuchen, bevor er wieder von Touristen aus aller Welt überrannt wird. (red, 9.7.2021)

