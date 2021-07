Es sei kein Baustopp, es sei eine Evaluierung, so die Sprecherin von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), nachdem mehrere Medien von einem Stopp beim Lobautunnel-Projekt berichtet hatten. Sämtliche sich in Planung befindlichen Autobahn- und Schnellstraßenprojekte der Asfinag in Österreich werden laut Klimaschutzministerium derzeit einem "Klimacheck" unterzogen, so eben auch der Lobautunnel.

Wie soll das Projekt Lobautunnel Ihrer Meinung nach weitergehen? Foto: APA/AFP/SOPHIE MAKRIS

Kritiker des Bauprojekts rufen am Freitag zur Demo auf, um den Bau des Projekts und der dazugehörigen Stadtstraße zu stoppen. Die Neos beurteilen die Evaluierung positiv, da diese Infrastrukturprojekte vor 20 Jahren beschlossen wurden und Klimaziele damals noch nicht formuliert waren. Ähnlich sieht das auch ein User:

Die Neuregelung des Parkpickerls wird für die Stadt eine Entlastung bringen, schreibt ein Poster:

Befürworter dieser Infrastrukturprojekte sehen in der Evaluierung und damit der Verzögerung der Bauprojekte eine Gefährdung für die Entwicklung einer ganzen Region. Außerdem braucht Wien eine Umfahrung, so die Meinung dieses Users:

Ein politisches Spiel rund um das 1-2-3-Ticket sieht ein anderer User darin:

Wie stehen Sie dazu?

Wie beurteilen Sie das Projekt Lobautunnel?

Was spricht für und was gegen die geplanten Infrastrukturprojekte? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 2.7.2021)