Windows 11 auf dem Smartphone. Grafik: Lumia WOA Project

Wer Windows 11 nutzen will, der braucht relativ neue Hardware. So sieht es zumindest Microsoft vor und hat sich damit in den vergangenen Tagen einiges an Kritik eingefangen. Das hält Bastler aber natürlich nicht davon ab, nach Wegen zu suchen, die neue Betriebssystemgeneration auf Geräten zu betreiben, die dafür eigentlich so gar nicht vorgesehen sind.



Portierung

Dem Studenten Gustave Monce ist es gelungen, Windows 11 auf einem Lumia 950 XL zum Laufen zu bringen. Das Microsoft-Smartphone stammt aus einer Zeit, als das Unternehmen noch – sanfte – Hoffnungen hegte, eine ernsthafte Konkurrenz zu Android und iOS bilden zu können. Im Oktober 2015 vorgestellt, war es eines der ersten Geräte, die mit Windows Mobile 10 ausgestattet waren – aber auch eines der letzten. Denn bald danach sollte Microsoft seine Smartphone-Ambitionen einstampfen.

Gustave Monce

Monce ist Teil einer Hacker-Community, die seit Jahren darauf spezialisiert ist, vollständige Windows-Versionen auf die alten Lumia-Geräte zu bringen und so den Traum von Windows Phone auf eine gewisse Weise aufrecht zu halten. Wie ein Video zeigt, passt sich Windows 11 dabei auch überraschend gut an das 5,7-Zoll-Display des Smartphones an, bei der Performance sieht es hingegen weniger gut aus. Die Animation laufen zum Teil ziemlich gemächlich ab. Aber es handelt sich ja auch erst um eine erste Version des Unterfangens, weitere Verfeinerungen sollen folgen. Laut einem Bericht von "The Verge" arbeiten derzeit rund 15 Leute an dem Projekt. Diese haben über die Jahre unter anderem zahlreich Treiber nachgebildet, um das System überhaupt erst zum Laufen zu bringen.

Ausprobieren

Wer zufällig so ein Smartphone herumliegen hat und nun Interesse an dem Projekt gewonnen hat: Auf der Webseite des Lumia WOA genannten Unterfangens finden sich Tools und Anleitungen, wie man selbst Windows 11 auf dem Gerät zum Laufen bringen kann. Die Entwickler warnen dabei explizit, dass es sich um experimentelle Software handelt, vieles also noch nicht funktioniert. Das trifft etwa auf die Kamera zu, aber selbst SMS und Anrufe klappen noch nicht zuverlässig. Eine gute Akkulaufzeit sollte man ebenfalls nicht erwarten.

Es ist übrigens nicht das einzige Projekt, das sich daran versucht, Windows 11 auf Smartphones zu bringen. So haben es die Entwickler hinter dem "Renegade Project" geschafft, Windows 11 auf einem OnePlus 6T zum Laufen zu bringen. Auch hier gibt es ein passendes Video sowie den Hinweis, dass vieles noch nicht funktioniert. Es ist auch nicht das erste Mal, dass jemand Windows auf Android-Smartphones portiert. So konnte man etwa schon Windows 10 auf einem Pixel 3 von Google verwenden. (apo, 2.7.2021)