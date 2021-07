Unter dem Namen Knuspr ist das Angebot von Rohlik demnächst auch in München verfügbar. Foto: Gurkerl

Ende 2020 ist der Essenslieferdienst Gurkerl in Österreich gestartet. Hinter dem Service steht ein tschechisches Start-up namens Rohlik (deutsch: "Kipferl"). Und dieses hat nun durch eine weitere Finanzierungsrunde den Status des "Unicorn" erreicht – darunter versteht man nichtbörsennotierte Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind.

So steckten Investoren nun 100 Millionen Dollar in das tschechische Unternehmen, wie unter anderem die beiden heimischen Gründer-Szenemedien "Brutkasten" und "Trending Topics" berichten. Größter Investor der aktuellen Finanzierungsrunde ist die internationale Risikokapital-Firma Index Ventures, auch die Bestandsinvestoren Partech, EBRD, J&T Banka, Quadrille Capital und R2G investieren ein weiteres Mal in das Start-up. Erst im März hatte Rohlik bei einer vorherigen Finanzierungsrunde 190 Millionen Dollar Kapital eingesammelt.

Geld für die internationale Expansion

Neben den Bestandsmärkten Tschechien, Österreich und Ungarn möchte Rohlik in den kommenden Monaten auch in Deutschland starten – unter der entsprechenden Domain Knuspr.de können sich Interessierte in München und Umgebung bereits anmelden. Als erstes Liefergebiet werden neben München die Gemeinden Aschheim, Eching, Feldkirchen, Garching, Gräfeling, Grünwald, Haar, Ismaning, Karlsfeld, Lochhausen, Moosach, Neubiberg, Neufahrn, Neuried, Oberschleißheim, Ottobrunn, Planegg, Pullach, Putzbrunn, Unterföhring, Unterhaching, Unterschleißheim und Taufkirchen genannt.

Das frische Kapital soll somit auch für die weitere internationale Expansion genutzt werden. Laut "Brutkasten"-Bericht stehen Rumänien, Italien, Frankreich und Spanien als nächste geografische Märkte auf dem Plan.

"Wir werden jetzt als europäisches Unternehmen wahrgenommen, das in den sehr anspruchsvollen westeuropäischen Märkten schnell skalieren kann", wird Tomáš Čupr, Gründer von Rohlik, im Bericht von "Trending Topics" zitiert: "Die neu gesicherte Finanzierung hilft uns, noch schneller als ursprünglich beabsichtigt zu beschleunigen, vor allem in den Bereichen neue Markteintritte, Fulfillment-Center-Automatisierung und beim allgemeinen Innovationstempo, einschließlich der Einstellung großartiger Talente."

Tschechische Erfolgsgeschichte

Das 2014 gegründete Start-up setzte im vergangenen Jahr über 300 Millionen Euro um und stellt monatlich 650.000 Lieferungen an die mehr als 750.000 bestehenden Kunden zu. Dem Bericht von "Trending Topics" zufolge will man in den kommenden Monaten in Österreich profitabel werden. (stm, 2.7.2021)