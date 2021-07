Ein Mädchen ist sexuell missbraucht und getötet worden, tatverdächtig sind vier junge Afghanen. Wieso der Fall so brisant ist und welche politischen Folgen er haben könnte

Der Fall des in Wien-Donaustadt getöteten 13-jährigen Mädchens hat eine Welle des Schocks und der Trauer in Österreich ausgelöst – aber auch Wut und Fassungslosigkeit. Im Zentrum steht die Frage: Wie sollen Staat und Gesellschaft mit straffällig gewordenen Asylsuchenden umgehen? Auch in der Politik ist die Debatte darüber erneut aufgeflammt. Wo das System versagt hat, wieso die Asyldebatte zwar allzu oft Wahlkampfthema ist, es aber kaum echte Lösungsansätze gibt und welche Folgen der schreckliche Fall haben könnte, erklärt Michael Völker vom STANDARD. (red, 2.7.2021)