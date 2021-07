Liebe Leserin, lieber Leser,

Darauf haben viele von euch sicher schon sehnsüchtig gewartet: Es gibt nun die offizielle App für den Grünen Pass! Außerdem heute am Programm: Ein Tesla, der in Flammen geht, sehr viel Geld, das von Apple zu Google geht und sogar beim SMS-Nachfolger RCS tut sich was. Außerdem gibt es auch noch gute Nachrichten für die Zukunft von 5G.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Grüner Pass: Die offizielle App für Smartphones ist da

Apple zahlt Google jährlich 300 Millionen Dollar für die iCloud

Erstes Hochleistungsmodell des Tesla Model S in Flammen aufgegangen

RCS: Der SMS-Nachfolger wird zum iMessage-Pendant für Android

5G Standalone: Das "pure" 5G landet in Österreich

Robinhood will mit 1,4 Milliarden Dollar Verlust an die Börse gehen

Student bringt Windows 11 auf altem Windows Phone zum Laufen

Schöner Abstürzen mit Windows 11: Microsofts "Blue Screen of Death" wird schwarz