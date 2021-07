Foto: Petums

Die großen Blockbuster lassen bis zum Herbst auf sich warten, im Indiebereich gibt es allerdings keine Nebensaison mehr. Woche für Woche erscheinen allein auf Steam um die 200 neuen Titel – aufwendige Indie-Produktionen, Spiele von Ein-Mann-Studios, originelle Unikate ebenso wie auf Hochglanz polierte Genreklassiker für Nischenfans. DER STANDARD hat die Besten der jüngeren Vergangenheit in einem Sommerpaket gesammelt.

Subnautica Below Zero

www.subnautica.com

(Windows, Mac, PS4/5, Xbox One/Series X/S, Nintendo Switch 29,99 Euro)



Subnautica

Die Millionen Fans des ersten Teils spielen den Nachfolger schon seit der Early-Access-Phase, alle anderen erwartet im vor kurzem final releasten Alien-Ozean herrliche Abkühlung von der Sommerhitze. Die Mischung aus Survival-Sandbox, Action, Rollenspiel und atmosphärischer Erforschung ist auch für Einsteigerinnen und Einsteiger eine absolute Empfehlung und sorgt für lange Erkundungstauchgänge in einer faszinierenden Unterwasserwelt.

Overboard!

www.inklestudios.com/overboard

(Windows, Mac, Switch 14,99 Euro; iOS 6,99 Euro)



inkleStudios

Ein Mord passiert auf einem Transatlantikschiff – als Witwe des Opfers ist es in diesem hinreißenden Adventure allerdings nicht unsere Aufgabe, herauszufinden, wer's war, sondern im Gegenteil: Wir müssen vertuschen, dass wir unseren Hallodri von Gemahl selbst von der Reling geschubst haben. Die Adventure-Spezialisten von Inkle ("80 Days", "Heaven's Vault") liefern mit ihrem Multiple-Choice-Abenteuer ein herrlich originelles Spiel ab, das sich nur in mehreren Durchläufen schaffen lässt.

Backbone

eggnut.net

(Windows, 24,99 Euro)

Raw Fury

Entenhausen noir: Als abgehalfterter Waschbärendetektiv geraten wir in diesem spektakulär hübschen Pixelabenteuer in einen derart düsteren Sumpf aus Verbrechen und bizarren Geheimnissen, dass Davids Lynch und Cronenberg stolz wären. Achtung: Was als recht straighter Noir-Krimi beginnt, entwickelt sich ab der Halbzeit zu etwas ganz anderem. Toller Stil, erwachsene Themen, ein umwerfender Soundtrack und jede Menge Subversion machen "Backbone" zu einem Geheimtipp für Spielerinnen und Spieler, die Verstörung zu schätzen wissen.

Griftlands

www.klei.com/games/griftlands

(Windows, Mac, Linux, 16,79 Euro)

Klei Entertainment

Klei Entertainment steht für Qualität: Von "Don't Starve" über "Mark of the Ninja" und "Oxygen Not Included", die Spiele der Kanadier garantieren beste Indie-Kost im unverwechselbaren Stil. "Griftlands" surft auf der Erfolgswelle strategischer Kartenspiele: In diesem Science-Fiction-Rollenspiel werden fast alle Transaktionen, vom Kampf bis hin zum Kantinenplausch, als Kartenspielduelle ausgefochten. Originell, stylisch, endlos wiederspielbar.

Papetura

papetura.com

(Windows, Mac, 9,99 Euro)

Papetura

Fans der Spiele von Amanita Design ("Samorost", "Machinarium") dürfen bei diesem Erstling eines polnischen Ein-Mann-Studios sofort zugreifen, aber auch alle anderen werden an diesem wunderschönen Point-&-Click-Adventure ihre Freude haben. Der Clou: Die hinreißende Grafik besteht aus realen Sets, die vom Entwickler in aufwendiger Handarbeit aus Papier gebastelt, ausgeleuchtet und fotografiert ins Spiel übertragen wurden. Zwei Stunden schönste Unterhaltung, die man auch mit Kindern gemeinsam wunderbar verbringen kann.

Solasta: Crown of the Magister

www.solasta-game.com

(Windows, 39,99 Euro)

Tactical Adventures

An bewährten Games-Rezepten braucht man nicht rütteln: Fans der großen klassischen Rollenspiele der Marke "Baldur's Gate" und seiner Erben wissen, was sie wollen. Mit "Solasta: Crown of the Magister" bekommt diese Zielgruppe heißersehnten epischen Rollenspielnachschub auf der Basis des D&D-Regelwerks. Dank vorbildlicher Einstellungsmöglichkeiten ist das Fantasy-Abenteuer sowohl für erfahrene Tüftler als auch für neugierige Anfänger empfehlenswert.

Roguebook

roguebook.net

(Windows, 24,99 Euro)

Nacon

Der Erfolg von taktischen Kartenspielen im Stil von "Slay the Spire" hat zahlreiche Epigonen hervorgebracht. Roguebook ist allerdings ein Schwergewicht, immerhin hat hier Richard Garfield, Schöpfer des Kartenspielkults "Magic: The Gathering", seine Finger mit im Spiel gehabt. Das Resultat ist ein taktisch forderndes Singleplayer-Deckbuilding-Game, das mit vielen großen und kleinen Innovationen überzeugen kann. Nicht nur für Fans der genannten großen Namen eine absolute Empfehlung wert. Achtung: Zeitverlust!

Wildermyth

www.wildermyth.com

(Windows, Mac, Linux 20,99 Euro)

Wildermyth

Nicht vom Kinderbuch-Look täuschen lassen: "Wildermyth" ist ein heimliches Schwergewicht in Sachen originelle Rollenspiele, denn hier begleitet man ganze Dynastien einzigartiger, immer neuer Abenteurer durch wirklich epische Kampagnen und wird Zeuge, wie die eigenen liebgewonnenen Helden zu wahren Legenden werden. Im Ernst: Wie sich hier aus dutzenden Entscheidungen, Zufallsmissionen und prozeduralen Ereignissen immer wieder neue Heldengeschichten ergeben, ist einzigartig und erinnert aufs Positivste an reale Pen&Paper-Rollenspielrunden. Ein absoluter Geheimtipp.

Slipways

slipways.net

(Windows, Mac 14,99 Euro)

Jakub Wasilewski

Ein galaktisches Wirtschaftsimperium baut sich nicht von selbst, im Gegenteil: In großen 4X-Spielen wie "Stellaris" oder "Endless Space" dauert der Aufbau eines Imperiums oft sogar hunderte Spielstunden. "Slipways" ist im Vergleich zu diesen Weltraumkreuzern sowas wie der flinke Raumjäger, denn das minimalistische Strategiespiel beschränkt sich auf wenige, dafür aber originelle und dennoch komplexe Regeln. Perfekt für die schnelle abendliche Ein-Stunden-Runde, dennoch fordernd und komplex: ein 4X-Häppchen für den schnellen Ausbau-Kick.

Phantom Abyss

www.phantomabyss.com

(Windows, 22,99 Euro)

DevolverDigital

Ein möglicher Sommerhit zum Schluss: Das soeben in den Early Access gestartete "Phantom Abyss" wandert auf den Spuren von Indiana Jones und Lara Croft. In prozedural generierten Tempeln voller tödlicher Fallen laufen wir nur mit einer Peitsche bewaffnet gemeinsam mit den aufgezeichneten "Geistern" anderer realer Spielerinnen und Spieler halsbrecherisch zum gut verteidigten Goldschatz tief im Inneren der Gemäuer. 2020 hat Devolver mit "Fall Guys" den Sommer dominiert – es ist gut möglich, dass der Indie-Publisher das Kunststück dieses Jahr mit diesem rasanten Sommerspaß noch einmal schafft. (Rainer Sigl, 4.7.2021)