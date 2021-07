Im Eliteinternat lernt der junge Schwedenprinz Wilhelm (Edvin Ryding, re.) den Mitschüler Simon (Omar Rudberg) näher kennen. Später muss er sich zwischen Krone und Liebe entscheiden: "Young Royals", eine schwedische Serie bei Netflix.

Foto: Netflix

19.20 DOKUMENTATION

Stefan George – Das geheime Deutschland Der Dichter Stefan George (1868–1933) hat Spuren hinterlassen. Sie reichen bis zum Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Wer war Stefan George? Was war seine politische Vision? Stefan George sah sich als Repräsentant eines "geheimen Deutschland". Er hatte die Macht, Menschen an sich zu binden und zu formen. Am Beispiel Stefan Georges entwickelte Max Weber die Theorie der charismatischen Herrschaft, die später den Aufstieg Hitlers erklärte. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Kärntens umkämpfte Grenze Die Geschichte der konfliktreichen Jahrzehnte an Kärntens Südgrenze zum ehemaligen Jugoslawien, erzählt vom Dokumentaristen Thomas Hackl. Im Zeitgeschichte-Themenabend folgen Dokumentationen über die Geschichte des Balkans vor und nach dem Zerfall der Sowjetunion. Bis 0.55, ORF3

23.05 AUF LIEBESSUCHE

Don Jon (USA 2013, Joseph Gordon-Levitt) Der Materialist Jon (Joseph Gordon-Levitt) führt ein reges Sexleben ohne feste Bindungen – wahre Befriedigung findet er aber nur durch Internetpornos. Unzufrieden begibt er sich auf die Suche nach einem glücklicheren Sexleben. Diese endet damit, dass er sich in einer Beziehung mit zwei verschiedenen Frauen wiederfindet. Eine moderne Komödie über die Macht medialer Zerr- und Idealbilder. Bis 0.25, ZDF neo

23.20 HINTERHALT

A War (DK/F 2015, Tobias Lindholm) Die Einheit eines dänischen Kommandanten in Afghanistan gerät in einen Hinterhalt, weshalb Zivilisten getötet werden. Der Familienvater kommt vor Gericht und in ein moralisches Dilemma. Oscar-nominiert. Lindholm verknüpft das Geschehen an der Front und das in der Heimat. Es gelingt ihm damit ein außerordentlicher Kriegsfilm mit Pilou Asbæk (Borgen, Game of Thrones).Bis 1.10, 3sat

0.45 MAGAZIN

Kurzschluss Beiträge zum Kurzfilm: Zoom: Beuys und die Kamera. / Beuys und Schlingensief. / What happened to Magdalena Jung? Kurzfilm von Christoph Schlingensief. / Begegnungen: Jan Bonny und Alex Wissel. / The Raft von Sylvain Cruiziat. Bis 1.40, Arte

STREAMING

PANDEMIE

Quarantine Tales Schon klar, in Sachen Covid ist es gerade genug, da braucht es nicht auch noch eine Serie. Aber dieses rabiate Produkt aus Indonesien muss sein. Das Virus verbreitet sich in dieser Anthologie-Horrorshow ungehemmt, und im Asia-Style ist das doch sehr unterhaltsam anzuschauen.

Netflix

PRINZENROLLE

Young Royals Der junge Prinz Wilhelm kommt ins Internat, wo er eine neue Normalität kennenlernt. Und weil darunter auch der süße Simon ist, ist das eigentlich ganz schön, aber auch ziemlich kompliziert.

Netflix

AM ANDEREN UFER

Die glitzernden Garnelen Nach einem homophoben Statement im Fernsehen muss Vize-Schwimmweltmeister Matthias als Wiedergutmachung eine schwule Wasserball-Mannschaft trainieren. Die ARD hat in der Mediathek eine feine Auswahl an Queer-Filmen, darunter auch diese allerliebste French Comedy. ARD-Mediathek

BAD HISTORY

Somos 2011 fand in der mexikanischen Grenzstadt Allende ein Massaker statt. Die Serie schildert die Tage vor dem Ereignis und zeigt, wie sich der Drogenkrieg auf das Leben aller Bewohner ausgewirkt hat. Netflix