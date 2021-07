Die Wiener brachen am Freitag ins Trainingslager nach Hermagor auf.

Filip Antovski in Violett. Foto: FK Austria Wien

Wien – Die Wiener Austria hat mit Filip Antovski einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Der 20-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft von Kroatiens Meister Dinamo Zagreb in die Fußball-Bundesliga, im vergangenen Jahr spielte er leihweise für Slavia Sofia in Bulgariens Fußball-Oberhaus. Antovski ist nordmazedonischer U21-Teamspieler, er stand bei der Austria zuletzt im Probetraining. Über die Vertragslänge machten die Violetten am Freitag keine Angaben.

Auf der Position des Linksverteidigers hatte die Austria neben dem gesetzten Markus Suttner Bedarf. Die Wiener brachen am Freitag ins Trainingslager nach Hermagor auf. Mit dabei war auch der Argentinier Isaac Monti (23) als Testkandidat für die Innenverteidigung. (APA; 2.7.2021)