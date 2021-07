AKTUELLE LAGE IN AFGHANISTAN

Abzug der internationalen Truppen ist bald vollzogen – Taliban erobern Bezirk um Bezirk

Nach fast 20 Jahren Militäreinsatz in Afghanistan läuft seit Ende April der Truppenabzug der Nato und ihrer Partner. Am Mittwoch verkündeten Deutschland und Italien, dass ihre Streitkräfte das Land verlassen haben – vom österreichischen Bundesheer war der letzte Soldat bereits am 18. Juni zurückgekehrt.

US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, dass die Truppen der Vereinigten Staaten – das mit Abstand größte Kontingent – spätestens bis 11. September Afghanistan verlassen haben werden. Laut Regierungskreisen in Washington ist der Abzug aber schon so gut wie vollzogen.

Passend dazu haben am Freitag alle Nato-Soldaten den größten Stützpunkt in Bagram verlassen. Vermutet wird, dass am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli, also am Sonntag, der US-Abzug abgeschlossen sein könnte.

Das bedeutet aber keinen vollständigen Abzug der USA aus Afghanistan. Etwa 650 Soldaten werden im Land bleiben, um die US-Botschaft und möglicherweise auch den Flughafen in Kabul zu sichern.

Auf alle Fälle werden die afghanische Zentralregierung und die Armee mit rund 300.000 Soldaten nahezu auf sich allein gestellt sein, auch wenn Biden jüngst bei einem Treffen mit seinem afghanischen Amtskollegen Ashraf Ghani weiterhin Unterstützung zugesagt hat.

So oder so haben die radikalislamischen Taliban kein Interesse mehr an den Friedensgesprächen mit der Regierung und führen seit Beginn des Truppenabzugs eine Offensive durch, mit der sie bislang zwischen 90 und 140 der insgesamt 370 Bezirke im Land erobert haben.

Ihr schneller Vormarsch wird unter anderem damit begründet, dass den Regierungstruppen die US-Luftunterstützung fehlt. Außerdem werden die Soldaten seit Monaten nicht bezahlt und aufgrund gekappter Transportwege kaum versorgt, weshalb sich ihre Motivation in Grenzen hält. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie sich einige von ihnen kampflos ergeben.

Präsident Ghani hat jüngst mit Bismillah Khan einen erfahrenen Kommandeur zum Verteidigungsminister ernannt. Er soll die Truppen mobilisieren und eine Gegenoffensive starten – unterstützt von Zivilisten, die sich bewaffnen und sich dem Militär im Kampf gegen die Taliban anschließen.

Trotzdem rechnen US-Geheimdienste mit einem Sturz der afghanischen Regierung etwa sechs Monate nach dem Truppenabzug. Und wenn die Taliban wieder an die Macht kommen, gehen Experten von einer großen Fluchtbewegung aus Afghanistan aus. (ksh, 3.7.2021)

Zum Thema:

Die Chronik eines Verbrechens

Wie junge Afghanen ticken