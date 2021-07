Am Freitag wurde am Wiener Karlsplatz gegen den Bau des Lobautunnels demonstriert. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Die Demonstration gegen den Bau der Wiener Lobauschnellstraße ist am Freitag am frühen Abend angelaufen. Laut Veranstalter versammelten sich "mehrere tausend" Teilnehmer am Karlsplatz, um dann gemeinsam zum Rathaus zu ziehen. "Wir versuchen, Stimmung gegen das Projekt zu machen und sind für einen Stopp", sagte Simon Pories vom Veranstalter Fridays for Future. Unterstützt wurde die Demo unter anderen von Greenpeace, Global 2000, WWF und Extinction Rebellion.

Abschlusskundgebung am Ballhausplatz

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr Autobahnen baut", wurde skandiert, oder "Wir wollen keine Autobahn, wir stoppen den Baukran". Die Route der Demo führt vom Karlsplatz über die Zweierlinie zum Rathaus und dann weiter zum Ballhauslatz, wo die Schlusskundgebung stattfinden soll. Als Hauptredner war der Verkehrswissenschafter Hermann Knoflacher vorgesehen. Durch die Demos kam es zu Verkehrsbehinderung, auch bei den Öffis.

Der Lobautunnel ist Teil der geplanten Nordostumfahrung von Schwechat bis Süßenbrunn und führt durch die Lobau, einen Teil des Nationalparks Donau-Auen. Das Projekt ist seit vielen Jahren umstritten – das war unter Rot-Grün schon so und hat sich auch unter Rot-Pink nicht geändert. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bezeichnete die Nordostumfahrung als "wichtig für die Stadt" und kündigte bei einem Stopp für die S1 juristische Schritte an. Christoph Wiederkehr (Neos) sagte indes vor einiger Zeit, dass die Neos einen Tunnel für "ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll" halten. Er sieht das letzte Wort bei Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). (APA, 2.7.2021)