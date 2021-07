In den Filialen des Telekomanbieter A1 kann seit einigen Wochen die sogenannte Handysignatur, die für den grünen Pass benötigt wird, freigeschaltet werden. Der Service ist dabei sowohl für Kunden, als auch Nichtkunden kostenlos. Der grüne Pass kann folglich auch direkt im A1-Shop mithilfe des Personals in die Smartphone-Wallet eingefügt werden, verwendet dafür wird das Gratis-Tool von Entwickler Fabian Pimminger, heißt es auf der Webseite von A1.

"Zusätzliche Dienstleistung"



Für erstaunte Reaktionen sorgte daher ein Twitter-Beitrag, in dem es hieß, dass in einem A1-Shop für das Verwenden der kostenlosen Webseite 15 Euro verrechnet wurden. Der Social-Media-Kanal von A1 bestätigte den Bericht des Nutzers. Dabei sei die Registrierung der Handysignatur kostenlos, doch "die Verknüpfung mit dem Gesundheitsportal bzw. weitere Features sind dabei nicht inkludiert und werden als zusätzliche Dienstleistung bei Bedarf verrechnet", heißt es in der Antwort auf Twitter.

"Missverständnis"



Einige Stunden und aufgebrachte Postings von Nutzern später, nahm das Social-Media-Team von A1 ihre Aussage zurück und korrigierte ein "Missverständnis". Das Einrichten der Handysignatur und die Integration in die Wallet mithilfe des Tools von Pimminger sei weiterhin kostenlos. "Es werden erst extra Services verrechnet, welche weit darüber hinaus gehen", stellte A1 auf Twitter klar.

Wie "Futurezone" berichtet, gab A1 an, dass sich der Mitarbeiter in der Filiale falsch verhalten und man sich bereits mit dem betroffenen Kunden in Verbindung gesetzt habe. (red, 3.7.2021)