Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker findet die Reibereien in der SPÖ durchaus "liebenswert" Foto: Corn

Viel Unmut gab es zuletzt über den Wiener Corona-Sonderweg beim Umgang mit Kindern über den Sommer. Erstens taugen die selbstgemachten "Wohnzimmertests" in der Hauptstadt nicht mehr als Eintrittstests, zweitens müssen Kinder schon ab sechs Jahren negative Tests vorweisen, um etwa in Freibäder oder Lokale zu dürfen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nannte das "absurd" und "unprofessionell".

Wiens roter Gesundheitsstadtrat Peter Hacker sagte zu diesem Vorwurf im Ö1-Mittagsjournal: "Ich habe die Regeln natürlich nicht mit der Frau Köstinger abgesprochen." Über die "Spezial-Virologin Köstinger" wolle er "nicht mehr weiter sprechen". Sehr wohl aber habe er die Regelungen mit dem zuständigen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) akkordiert, der das strengere Vorgehen durchaus positiv sieht.

Tests an jeder Ecke

Inhaltlich erklärte Hacker die strengere Test-Regelungen damit, dass man sich in Wien "an jeder Ecke testen lassen" könne, zudem gebe es mit "Alles Gurgelt" ein weltweit einzigartiges Projekt mit den höchsten PCR-Teststandards. Er verstehe bis zu einem gewissen Grad den Ärger über die nunmehrige Ungültigkeit der Selbsttests aber angesichts des breitflächigen Angebots hochwertigerer Methoden sollte sich daraus kein Problem ergeben. Und was sollen etwa Feriencamps tun, wenn ein Kind in der Früh ohne Testergebnis antanzt? Hacker antwortete, viele Feriencampbetreiber hätten ohnehin im Rahmen ihrer Präventionskonzepte die Befugnis eingereicht und bewilligt bekommen, selber Tests durchzuführen.



Die späte Bekanntgabe der Wiener Regeln kurz vor Ferienbeginn rechtfertigte Hacker damit, dass man erst auf die Verordnung des Bundes habe warten wollen, bevor man sich zur Gestaltung der Landesverordnung anschickte. Er wisse, dass man sich mit strengeren Maßnahmen unbeliebt mache: "Wir haben sie aber nicht aus Jux und Tollerei gemacht, wir wollen auch niemanden sekkieren. " Aber man müsse vorbeugen: "Wir wollen keinen Lockdown, wir wollen kein Home-Office und kein Homeschooling mehr."

Anstieg Ende Juli erwartet

Angesichts der ansteckenderen Delta-Variante glaubt der SPÖ-Stadtrat, dass schon Ende Juli die erste "Reiserückkehrerwelle" die Infektionszahlen nach oben treiben werde. Entscheidend werde freilich die Durchimpfung sein, in Wien könne man bis September wohl eine Durchimpfungsrate von 80 Prozent erreichen. Wobei Wien die Impfbereitschaft bei Jungen dadurch befördern will, dass auch bei Partys und Musikevents schützende Stiche angeboten werden.

75 Prozent "starkes Zeichen" für Rendi-Wagner

Die Bedeutung des außergewöhnlich schwachen Ergebnisses von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Parteitag mit nur 75 % Zustimmung ohne Gegenkandidaten, versuchte Parteikollege Hacker im Ö1-Interview kleinzureden. Drei Viertel seien ein "starkes Zeichen für eine starke Kandidatin", behauptete Hacker. Zur Tatsache des historisch schlechtesten Ergebnisses für eine SPÖ-Vorsitzende befand er – ohne nähere Erläuterung – dass man die heutige Zeit nicht mit der Vergangenheit vergleichen könne.

Die SPÖ habe eine alte Struktur, ein Veränderungsprozess stoße da naturgemäß immer auf Gegenkräfte. Dabei gelte: "Reibereien sind ja an sich etwas Gesundes." Dass die Sozialdemokratie schon wieder mit internen Problemen konfrontiert ist, sieht Hacker gelassen: "Wir lieben es halt, uns mit uns selber zu beschäftigen." Das liege gar in der DNA der SPÖ und sei mitunter "liebenswert", wiewohl es medientaktisch nicht geschickt sei. (Theo Anders, 3.7. 2021)