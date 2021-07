Das Nintendo-Wii-Spiel "The Legend of Zelda: Skyward Sword" wird für die Nintendo Switch als HD-Remaster veröffentlicht. Wie in einem neuen Trailer angekündigt wurde, wird Nintendo dafür auf Kritik von Fans des zehn Jahre alten Spiels eingehen. Eine Reihe sogenannter "Quality of Life"-Verbesserungen sollen den Zelda-Klassiker um einiges angenehmer gestalten.

Weniger Fi

Neu mit dabei sein werden Features, wie die Möglichkeit Cutscenes zu überspringen, Dialoge vorzuspulen und Tutorial-Mitteilungen vom helfenden Geist "Fi" gänzlich auszuschalten. Diese Verbesserungen mögen sich nicht nach viel anhören, doch das originale Spiel hat unter diesen Designentscheidungen gelitten.

Besonders die unermüdlichen Anmerkungen und helfenden Kommentare ließen Spieler genervt zurück, denn der Geist drängte sich nach jedem Dialog, bei jedem neuen Item und während jedes Rätsels mit Ratschlägen auf.

Bildrate und Steuerung

Außerdem wird der Remaster eine verbesserte Bildrate erhalten und Spielerinnen und Spieler dürfen künftig entscheiden, ob sie gewisse Funktionen mittels Motion-Control oder Tasten steuern möchten. Ein Kritikpunkt, der jedoch neu hinzukommt, ist, dass Nutzer eine neue Amiibo-Figur kaufen müssen, um im Spiel das Schnellreisen freizuschalten.

"The Legend of Zelda Skyward Sword HD" erscheint am 16. Juli für die Nintendo Switch. (hsu, 3.7.2021)