Es ist immer wieder schön aus den Engen der eigenen Fachrichtung auszubrechen und mit Menschen einen Dialog zu führen, die das Potenzial besitzen den neurologischen Nebel zu lichten, in dem wir alle von Zeit zu Zeit wandeln. Die Welt der Kunst und Kultur besitzt eine Freiheit, die die klassische Wissenschaft, so wie sie viele heute auslegen, nicht mehr hat. Es wird Fachwissen unreflektiert rezitiert und Experten oder diejenigen, die Medien als solche wahrnehmen, dominieren gesamtgesellschaftliche Denkprozesse. Die Kunst ist im krassen Gegensatz dazu frei und kann dank dieser Narrenfreiheit oft Dinge in Angriff nehmen, die sonst im Common Sense verpönt oder abwegig wären. Nach einer Phase der überspitzt formulierten geistigen Isolation, war es eine mehr als bereichernde Wohltat mit Dr. GoraParasit, im bürgerlichen Leben als Gintarė Minelgaitė bekannt, ein entspanntes Gespräch über ihre Genese und das Motiv ihres künstlerischen Schaffens im schönen Ambiente des Stadtparks in Wien zu führen.

COMVIVO

Kunst als Katharsis

Unter Katharsis versteht man in der Psychologie das Sichbefreien von psychischen Konflikten und inneren Spannungen durch emotionales Abreagieren. Die Kunst ist wie kein anderes Betätigungsfeld in der Lage festgefahrene Rituale und zwanghafte Muster durch eine Mischung aus Kreativität und Emotion zu durchbrechen. Dr. GoraParasit ist eine renommierte litauische Theater- und Filmregisseurin, Schauspielerin, Dozentin, Designerin. Nach einer Schauspielausbildung in Litauen studierte sie Fine Arts am Sir John Cass Department of Arts und beendete ihren Master 2013 in Advanced Theatre Practice an der Royal Central School of Speech and Drama in London. Ihr Lebensweg kreuzte sich mit Persönlichkeiten wie Lady Gaga oder Friedrich Liechtenstein. Als Künstlerin versteht sie es wie wenige ihrer Zunft den Spagat zwischen Kunst und Wissenschaft also zwischen praktischer Arbeit und der Theorie zu schlagen. In ihren Projekten kombiniert sie verschiedenste Fach- und Stilrichtungen von Popmusik über Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft bis hin zur klassischen Inszenierung von Theaterstücken oder multimedialen Filmvorhaben. Am Ende entsteht daraus oft ein Gesamtkunstwerk, welches Resonanz mit der Seele der Menschen erzeugen soll.

Dr. GoraParasit

Jeder Mensch ist ein Künstler

Schon Joseph Beuys wusste, dass tief in uns in gewisser Form ein Künstler und somit ein freier Mensch steckt, dessen Fähigkeiten leider allzu oft durch Zwänge der Gesellschaft verkümmern oder klein gehalten werden. Dr. GoraParasit demonstriert durch ihre Entwicklung, wie man durch den Einsatz von Intelligenz und Emotion Grenzen des Geistes und des Machbaren durchbrechen kann. Gerade ihr kleines Herkunftsland Litauen ist neben Estland und Lettland Teil der baltischen Tiger in Anlehnung an die asiatischen “Tigerstaaten“. Die Bezeichnung symbolisiert, welches Leistungsvermögen aber vor allem welche kreative Kraft in kleinen Nationen stecken kann. Gintarė Minelgaitė ist durch ihre Arbeiten quer durch die EU und darüber hinaus der Prototyp für ein gelebtes gemeinsames Europa ohne mentale Barrieren. (Daniel Witzeling, 12.7.2021)

Weitere Beiträge des Bloggers