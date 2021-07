In dieser Galerie: 3 Bilder Pole Position für Verstappen. Foto: REUTERS/Lisi Niesner Norris freut sich über Startreihe eins. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC Hamilton wurde nur Vierter. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

WM-Spitzenreiter Max Verstappen geht von Startplatz eins in den Großen Preis von Österreich. Der Red-Bull-Pilot sicherte sich im Qualifying in Spielberg die Pole Position für das neunte Saisonrennen (Sonntag, 15.00 Uhr/ORFeins, ServusTV, Sky). Der Niederländer war bei seiner vierten Pole der Saison lediglich zwei Tausendstel schneller als McLaren-Pilot Lando Norris, der erstmals in der ersten Startreihe steht.

Dritter wurde Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez vor Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton und dessen finnischem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Hamilton liegt in der WM bereits 18 Punkte hinter Verstappen.

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel erreichte an seinem 34. Geburtstag Rang acht.

Am Samstag war es in der Steiermark trocken und warm. Die Fahrer fanden somit im Vergleich zum deutlich kühleren Trainingsfreitag, als Mercedes die Nase leicht vorn hatte, veränderte Bedingungen vor. Für das Rennen am Sonntag werden wieder mehr Wolken und sinkende Temperaturen erwartet. (sid, 3.7.2021)

Ergebnis des Qualifyings:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:03,720 Min.

2. Lando Norris (GBR) McLaren 1:03,768

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull 1:03,990

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:04,014

5. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:04,049

6. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:04,107

7. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 1:04,273

8. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 1:04,570

9. George Russell (GBR) Williams 1:04,591

10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:04,618

11. (in Q2 ausgeschieden) Carlos Sainz (FRA) Ferrari 1:04,55

12. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:04,600

13. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 1:04,719

14. Fernando Alonso (ESP) Alpine 1:04,856

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:05,083

16. (in Q1 ausgeschieden) Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:05,009

17. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:05,051

18. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:05,195

19. Mick Schumacher (GER) Haas 1:05,427

20. Nikita Masepin (RUS) Haas 1:05,951