Vierzig Menschen konnten gerettet werden, mindestens 17 sollen ums Leben gekommen sein. Die Suche nach Überlebenden dauert an

Eine Maschine, die zum Truppentransport diente, ist abgestürzt. Foto: AP / Christian Murdock

Jolo – Ein Militärflugzeug mit mehr als 90 Soldaten und Crew-Mitgliedern an Bord ist auf den Philippinen verunglückt. Bisher wurden 17 Todesopfer gezählt, die Zahl dürfte noch steigen. Mindestens 40 Soldaten hätten den Absturz auf der Insel Jolo im Süden des Landes jedoch überlebt, sagte Armeechef Cirilito Sobejana am Sonntag. "Wir tun unser Bestes, um die Passagiere zu retten", betonte er. Die Suche nach weiteren Überlebenden dauere an. Das Flugzeug des Typs C-130 habe Truppen transportiert.

Die Maschine war laut der "Manila Times" nah der Hauptstadt Manila auf einem Luftwaffenstützpunkt gestartet und dann über Cagayan de Oro auf der Insel Mindanao nach Jolo unterwegs. Beim Landeanflug in der nordwestlichen Provinz Sulu sei es dann zu einer Panne gekommen, hieß es seitens der Luftwaffe.

Stationierung auf Insel

Viele der Soldaten an Bord hatten den Angaben zufolge kürzlich ihre Grundausbildung abgeschlossen und sollten nun auf Jolo stationiert werden. Die Insel liegt im mehrheitlich muslimischen Süden der ansonsten christlich geprägten Philippinen, wo die Armee unter anderem gegen die Islamistengruppe Abu Sayyaf im Einsatz ist. Abu Sayyaf war in den 90er Jahren mit Geld von Al-Kaida-Führer Osama bin Laden gegründet worden. Die Gruppierung wurde durch die Entführung zahlreicher Ausländer – und auch Tötungen – bekannt. (APA, dpa, 4.7.2021)