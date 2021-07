Der Vatikan spricht von einem "lange geplanten Eingriff". Foto: AFP / ANDREAS SOLARO

Vatikanstadt – Zwar handelte es sich um einen "lange geplanten Eingriff", wie in einem offiziellen Bulletin betont wurde – die Nachricht, dass Papst Franziskus am Sonntag in ein römisches Spital gebracht wurde, um sich dort einer Operation zu unterziehen, kam am Sonntag dennoch überraschend und ohne eine vorherige Ankündigung. Aus diesem Grund berichteten italienische Medien auch groß über die medizinische Behandlung des Pontifex – Zweifel daran, dass es sich wirklich nur um einen Routineeingriff handle, äußerten sie zunächst aber nicht.

Die offizielle Mitteilung des Vatikan war trotz der nur sehr knappen Formulierungen einigermaßen detailliert, was die genauen Details zur Diagnose betraf. Es gehe um die Behandlung einer symptomatischen Divertikelstenose des Darms, so Vatikansprecher Matteo Bruni. Weitere Details stellte er für die Zeit nach der Operation in Aussicht.

Slowakei-Besuch geplant

Bei der beschriebenen Erkrankung bilden sich Ausstülpungen im Darm – Divertikel –, die sich dann auch entzünden können. Vor allem aber dürften sie im konkreten Fall eine Verengung der Darmwand hervorgerufen haben – eine Stenose –, was zu Beschwerden und im Extremfall auch zu einem Darmverschluss führen kann. Wie weit die Erkrankung im Falle des Papstes bereits fortgeschritten war, war der Mitteilung nicht zu entnehmen.

Laut den italienischen Medienberichten aber deutete im Vatikan zunächst nichts auf eine erhöhte Nervosität hin. Noch zu Mittag hielt der Papst das Angelusgebet ab, und verkündete dabei auch Reisepläne für den September. So will Franziskus dann an einen bereits geplanten Trip nach Ungarn auch einen Besuch in der Slowakei anhängen.

Über die Gesundheit des obersten Katholiken wurde schon in der Vergangenheit immer wieder spekuliert – konkrete Probleme waren Franziskus den Meldungen nach bisher aber erspart geblieben. Sorge bereitete Beobachterinnen und Beobachtern allenfalls seine Lunge. Ein Flügel des Organs war Franziskus als junger Mann in Argentinien entfernt worden, nachdem sich dort im Zuge einer schweren Entzündung Zysten gebildet hatten. (mesc, 4.7.2021)