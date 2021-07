Vom Fallschirmspringer der deutschen Wehrmacht bis zum gefeierten Tormann in England: David Kross als Bert Trautmann, 20.15 Uhr, ORF 1 und ARD. Foto: Jürgen Olczyk/Lieblingsfilm/Zephyr Films

20.15 COOL AUF DEM BIKE

Der Wilde (The Wild One, USA 1953, Laszlo Benedek)Marlon Brando, perfekte Personifikation des Motorradrebellenmythos und Schrecken aller Rednecks, die er mit seiner Gang aufmischt. Der für die McCarthy-Ära nahezu kompromisslose Film wurde stilbildend für den Motorradwestern. Doch The Wild One ist auch eine verhaltene Liebesgeschichte über das Fernweh in einer kalifornischen Kleinstadt und über die Zerbrechlichkeit des Männlichkeitswahns. Bis 21.30, Arte

20.15 ROYAL

Diana – Eine Ära in Bildern (1–3/3) Am 1. Juli wäre Lady Diana 60 geworden. Die dreiteilige britische Neuproduktion zeigt die Entwicklung von Diana Spencer zum royalen Supermodel. Bis 22.45, ORF 3

20.15 ACHT FOLGEN

Tilo Neumann und das Universum Christoph Maria Herbst verkörpert den Gymnasiallehrer Tilo Neumann, bei dem es gerade nicht so gut läuft. Frau weg, Tochter sauer, Job auch nicht das Wahre. Nach einer durchsoffenen Nacht will Tilo nicht mehr und bereitet sich seelisch auf drastische Schritte vor – bis er plötzlich die Stimme des Universums hört. Vox zeigt heute alle acht Folgen. Bis 0.15, Vox

20.15 BIOPIC

Trautmann – Er kam als Feind und wurde ihr Held (D 2018, Marcus H. Rosenmüller) Als deutscher Soldat gerät Bernd Trautmann in britische Gefangenschaft, dort entdeckt der Trainer eines Provinzklubs sein Talent als Torwart. Er avanciert in England zum gefeierten Sportidol. Biopic um die Fußballlegende "Bert" Trautmann, die Titelrolle spielt David Gross. Bis 22.05, ORF 1, ARD

21.09 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert die Beiträge: Der Tod von Leonie – Kriminalfall und Politikum. / Heiraten nach dem Lockdown – Ja-Sagen im großen Stil. / Gärten von Promis. Bis 22.00, ORF 2

21.15 GESPRÄCH MIT PARTEICHEFS

Das Sommergespräch Manuela Raidl lädt zum ersten Sommergespräch dieses Jahres auf Puls 4, ihr erster Gast ist Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Bis 22.05 Puls 4

22.15 GESCHICHTE

Die Frau des Zoodirektors (The Zookeeper’s Wife, GB/CZE/USA 2017, Niki Caro)Im von den Nazis besetzten Warschau hält das Ehepaar Zabinski hunderte jüdische Mitbürger in versteckt. Jessica Chastain bekommt es mit Daniel Brühl zu tun. Bis 0.15, ORF 1

22.25 DOKUMENTATION

Die Rückkehr der Wölfe Sind Wölfe gefährlich? Ist ein Zusammenleben möglich? Dokumentarfilmer Thomas Horat begibt sich auf Spurensuche. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Mit den Nominierten für den österreichischen Filmpreis. Außerdem: West Side Story auf der Seebühne in Mörbisch und Werke des Sammlers Christian Skrein im Museum der Moderne in Salzburg.

Bis 23.25, ORF 3