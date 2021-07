In dieser Galerie: 2 Bilder Verstappen ist der Mann der Stunde. Foto: REUTERS Irgendwo in der Mitte befindet sich Lando Norris. Er wird von der McLaren-Mannschaft geherzt. Foto: AFP

Spielberg – Max Verstappen hat sieben Tage nach seinem Sieg beim Großen Preis der Steiermark in der Formel 1 nachgelegt. Der Niederländer gewann am Sonntag in souveräner Manier den Großen Preis von Österreich und baute damit seine Führung in der Weltmeisterschaft auf seinen Kontrahenten Lewis Hamilton weiter aus. Der Brite verpasste mit einem leicht beschädigten Mercedes nach einem Fahrfehler hinter Teamkollege Valtteri Bottas und Lando Norris im McLaren als Vierter die Podestplätze. Im Klassement liegt Hamilton nun 32 Punkte hinter Verstappen.

Für Verstappen war es der fünfte Sieg im neunten Saisonrennen und der 15. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere, der vierte binnen 15 Tagen. In Spielberg ist Verstappen nun mit vier Siegen alleiniger Rekordhalter.

"Alles war in Orange getaucht, es war unglaublich", sagte Verstappen: "Das Auto hat sich absolut super angefühlt. Ich bin ein wenig selbst überrascht, wie gut es gelaufen ist." Bottas fand es "schön, wieder auf dem Podium zu stehen, das sind gute Punkte für das Team. Bis Silverstone haben wir noch einige Arbeit vor uns." Der drittplatzierte Norris, den eine Fünf-Sekunden-Strafe aus der Anfangsphase des Rennen den zweiten Platz kostete, war darüber "ein klein wenig enttäuscht, aber okay, Platz drei ist auch gut. Ich bin zufrieden."

Zusätzlicher Funke

Vor Zehntausenden Landsleuten auf dem Red-Bull-Ring gewann Verstappen am Sonntag ebenso souverän wie vor einer Woche an gleicher Stelle. Mercedes, Weltmeisterrennstall der letzten sieben Jahre, gerät nach fünf Rennen in Folge ohne Sieg entsprechend immer mehr ins Hintertreffen.

Die Erklärung: Mercedes entwickelt bereits mit Hochdruck seinen Rennwagen für 2022, wenn ein neues Reglement greift. Red Bull hingegen steckt weiter viel Energie in Updates für das aktuelle Auto – zumindest momentan zahlt sich das aus.

Das Wochenend-Highlight aus Mercedes-Sicht war die Vertragsverlängerung mit Hamilton bis Ende 2023. Red-Bull-Teamchef Christian Horner freute sich stellvertretend für viele auf die Fortsetzung des Duells Hamilton/Verstappen, auch wenn das Momentum immer mehr aufseiten des Bullenrennstalls und Verstappens ist.

"Die Leidenschaft brennt in Lewis", sagte auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Der harte WM-Kampf hat zusätzliche Funken entfacht. Lewis hat viel Freude daran, gemeinsam mit uns zu kämpfen."

Spaziergang

Erstmals seit 70 Rennen stand kein Mercedes in den Top Drei der Startaufstellung – doch nicht nur deswegen ging Hamilton wenig zuversichtlich ins neunte Saisonrennen. "Wenn ich mir unsere Pace anschaue, müssen wir uns nicht mit dem Sieg beschäftigen. Das wird wohl ein Spaziergang für Max", sagte der Brite.

Verstappen verteidigte seine Führung beim Start mühelos. Die beiden Mercedes profitierten von einem harten Zweikampf zwischen Norris und Verstappens Teamkollegen Sergio Perez, in dessen Folge der Mexikaner in den Kies fuhr und zurückfiel. Hamilton jagte nun den zweitplatzierten Norris, während sich Verstappen kontinuierlich absetzen konnte. Als Hamilton in der 20. von 71 Runden endlich an seinem jungen Landsmann vorbei kam, war Verstappen bereits neun Sekunden enteilt.

Hamilton hatte nun zwar ebenfalls freie Fahrt, doch wie schon in der Vorwoche verlor der 36-Jährige immer weiter an Boden auf Verstappen, der ungefährdet seinem 15. Formel-1-Sieg und dem fünften in dieser Saison entgegenfuhr. Nachdem Hamilton seinen W12 beschädigt hatte, wies Mercedes seine Piloten zum Platztausch an. Auch Norris schlüpfte an Hamilton vorbei.

Verstappen erhielt am Red-Bull-Ring gewaltige Unterstützung aus der Heimat. Die Corona-Beschränkungen in Österreich sind seit dem 1. Juli deutlich gelockert, so ist die Maskenpflicht für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete aufgehoben. Die Ränge entlang der Strecke waren beinahe wie in Vor-Pandemie-Zeiten gefüllt – die meisten der 62.000 Zuschauer trugen Orange. (luza, sid, 4.7.2021)

Ergebnis Großer Preis von Österreich

(71 Runden = 306,452 km)

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:23:54,543 (Schnitt: 221,942 km/h)

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +17,973

3. Lando Norris (GBR) McLaren +20,019

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +46,452

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +57,144

6. Sergio Perez (MEX) Red Bull +57,915

7. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren +1:00,395

8. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1:01,195

9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1:01,844

10. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1 Runde

11. George Russell (GBR) Williams +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +1 Runde

13. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CAN) Williams +1 Runde

16. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

17. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin DNF

18. Mick Schumacher (GER) Haas +2 Runden

19. Nikita Masepin (RUS) Haas +2 Runden

Ausgeschieden: Esteban Ocon (FRA) Alpine

Schnellste Runde: Max Verstappen (NED) Red Bull in der 63. Runde in 1:06,200 (Schnitt: 235,250 km/h)

WM-Stand (nach 9 von 23 Rennen):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 182

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 150

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull 104

4. Lando Norris (GBR) McLaren 101

5. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 92

6. Charles Leclerc (MON) Ferrari 62

7. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 60

8. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 40

9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 39

10. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin 30

11. Fernando Alonso (ESP) Alpine 20

12. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 14

13. Esteban Ocon (FRA) Alpine 12

14. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 9

15. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1

16. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1

Konstrukteurs-WM

1. Red Bull 286

2. Mercedes 242

3. McLaren 141

4. Ferrari 122

5. AlphaTauri 48

6. Aston Martin 44

7. Alpine 32

8. Alfa Romeo 2