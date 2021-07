Bei der Aufarbeitung des Commerzialbank-Skandals kommt immer noch Erstaunliches ans Tageslicht. Das Inventar der Bank wurde inzwischen versteigert. Foto: Lex Karrely

Verdacht auf schweren Betrug, Untreue und Geldwäscherei; 30 Beschuldigte, davon zehn Unternehmen, gegen die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt; eine Insolvenz mit 401 Gläubigern und Forderungen von 820 Millionen Euro (drittgrößte Pleite der Zweiten Republik); eine Bilanzsumme von rund 900 Mio. Euro, von denen 700 Mio. erfunden waren: Das blieb von der Commerzialbank Mattersburg.

Vor rund einem Jahr, kurz vor Mitternacht des 14. Juli, drehte die die Aufsichtsbehörde FMA das burgenländische Institut zu. Sein Gründer und Chef, Martin Pucher, sowie seine Vorstandskollegin K. sollten in der Folge gestehen, dass sie fast drei Jahrzehnte lang Geschäfte erfanden, vor allem Kreditkunden.

Landeschef unter Verdacht

Die Vorwürfe gegen die beiden, für die wie für alle hier genannten Beschuldigten die Unschuldsvermutung gilt, bilden das Zentrum der Causa; in den konzentrischen Kreisen drumherum laufen weitere Ermittlungen. So wird gegen FMA-Mitarbeiter ermittelt und gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), FMA-Chef Helmut Ettl und Notenbank-Vizegouverneur Gottfried Haber wird der Verdacht der Falschaussage im U-Ausschuss des burgenländischen Landtags geprüft.

Die Bankenaufseher von FMA und Notenbank (OeNB; sie führt im Auftrag der FMA Vor-Ort-Prüfungen durch) haben die Malversationen nicht entdeckt, was Pucher wie seine Kollegin K. laut ihren Aussagen wunderte. Allerdings hielt sie ihre Mitarbeiter von den Vor-Ort-Prüfern tunlichst fern: "Dass ein Austausch zwischen ihnen mit den OeNB-Prüfern von Frau K. nicht gewünscht war, halte ich für möglich", sagte Pucher vor den Ermittlern aus.

Gerüchte in der Bank

Die WKStA interessiert vor allem die Vor-Ort-Prüfung von 2015 – hatte damals doch ein erster Whistleblower bei FMA und WKStA unter anderem Hinweise auf erfundene Konten gegeben. Aufgeflogen sind die Malversationen aber erst anlässlich einer Vor-Ort-Prüfung im Vorjahr, als ein zweiter Whistleblower den Prüfern extrem detaillierte Hinweise gab.

Dabei gab es längst auch schon in der Bank Gerüchte, dass mit Konten, deren Bezeichnung in Initialen geschrieben sei, etwas nicht stimme – Selbiges stand unter anderem auch in der anonymen Anzeige von 2015. Auch Pucher kamen diese Gerüchte zu Ohren, wie er aussagte – und zwar bei der Kündigung eines wichtigen Mitarbeiters. Der habe damals rund 15 Monatsgehälter Abfertigung verlangt, obwohl ihm nur neun zustanden und er habe "im Zuge dieser Forderung auch (…) erwähnt, dass im Zusammenhang mit Konten mit Großbuchstaben etwas nicht stimmen solle", so Pucher.

"Erpressung"

Seine Reaktion: Er habe dem Mitarbeiter die Überzahlung, 70.000 bis 90.000 Euro, schwarz ausbezahlt, das Geld habe K. "aus dem nicht realen Geldkreislauf" der Bank organisiert. Im Nachhinein betrachte er das Verhalten des einstigen Mitarbeiters als Erpressung, wie Pucher bei seiner Beschuldigteneinvernahme meinte.

Als er dem Mann das Geld in einem Kuvert übergeben habe, habe der noch mehr Wissen offenbart: Bei den Großbuchstaben-Konten handle es sich vor allem um Immobilienfinanzierungen für Akademiker in Wien. Ob das mit den Initialen stimme?, fragte Pucher Kollegin K. damals. Sie war ja gemäß Arbeitsteilung für die Umsetzung der Malversationen zuständig, da Pucher keinen Computer bedienen konnte. Um die Fälschung der Unterschriften unter diversen Verträgen der "Kunden" kümmerte er sich, wie beide Beschuldigten angeben. K.s Antwort auf die Nachfrage Puchers zu den Großbuchstaben sei so ausgefallen: Bei einigen Fake-Konten sei das so, "aber nicht bei allen".

OeNB lag trotz Tipp daneben

Die OeNB-Vor-Ort-Prüfer, die die Bank im Sommer 2015 gerade prüften und von der FMA über die Whistleblower-Anzeige informiert wurden, konnten die Vorwürfe des Tippgebers bekanntermaßen "nicht bestätigen", wie sie festhielten. Sie wiesen aber darauf hin, dass ihre Recherchemittel beschränkt seien und "der Wahrheitsgehalt der Meldung (...) zwangsläufig nur unvollständig beurteilt werden" könne.

Vor allem ein Satz der OeNB-Prüfer zur vom Hinweisgeber genannten Schadenshöhe – 50 Mio. Euro – wird den Aufsehern wohl noch lang nachhängen: Diese Größenordnung erschien ihnen "nicht plausibel". Und:Es wäre unwahrscheinlich, dass eine Malversation in dieser Größenordnung nicht bereits aufgefallen wäre. Auch ein fiktives Kreditvolumen von 15 Prozent des Gesamtkreditvolumens erschien den Prüfern "sehr unwahrscheinlich".

Die Realität sah freilich anders aus. Laut Aussagen von Frau K. waren 50 Prozent erfunden.