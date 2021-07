Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Prie-View "Gossip Girl", Queen Latifah, David Schalko – Serienhighlights im Juli "The Dissident", "Sex/Life Talk", "The White Lotus", "The Equalizer", "Naomi Osaka", "Paris Police 1900", "Schmigadoon!", "How to Sell Drugs Online (Fast)", "Ich und die Anderen"

TV-Tagebuch I Gemischte Gefühle und "Sehnsucht nach Grado" in ORF2 Generationen von gelangweilten Eltern standen hier im flachen Wasser herum. Die ORF-Dokumentation erinnert daran, wieso man immer wieder nach Grado fährt

Quoten EM-Viertelfinali: Schweiz gegen Spanien interessierte am meisten Beim Elferschießen waren am Freitag rund 1,2 Millionen dabei

TV-Tagebuch II Voodoo-Zauber und Prostitution: TV-Premiere des Films "Joy" in ORF 2 Tatsächlich ist für die ORF-Premiere dieser österreichischen Ausnahmeproduktion kaum ein unattraktiverer Sendeplatz denkbar als Sonntag um 23.10 Uhr

Wendejahre "Im Niemandsland": ARD-Drama über die unruhigen Wendejahre in Berlin Zwei Teenager, deren Eltern in einem heftigen Streit leben, verlieben sich ineinander – Romanze an der bröckelnden Mauer am späten Dienstagabend im Ersten

Pandemie Berliner Produzentin Regina Ziegler plant Corona-Film Für das kommende Jahr geplant

Digitales Fenster Magazin "Südwind" startete E-Paper und neue Onlineplattform Erscheint nun zusätzlich zu den Printausgaben

Journalismusförderung Augustin"-Reportagestipendium geht an Tania Napravnik und Ulrich Sperl Überzeugten Jury mit ihrem Konzept

Kirche Varga wird neuer Generalsekretär der Katholischen Medien Akademie Folgt damit auf Gerhard Tschugguel-Tramin, der in Pension geht

Switchlist Der Liebe verfallen, Im Center, Grado – TV-Tipps für Sonntag Oktoskop, Immer noch eine unbequeme Wahrheit, Links.Rechts.Mitte, Wenn die Liebe fremdgeht

