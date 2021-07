Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht



[Inland] Getötete 13-Jährige: Viele Vorstrafen, keine Abschiebung.

[Web] Grüner Pass: Fehlende Android-App und umständliche Nutzung führen zu neuer Kritik.

[Panorama] Ebenseer Luftkurort im KZ-Stollen unmittelbar vor Genehmigung.

[Edition Zukunft] Wildtiermärkte: Zeichnet sich ein Umdenken ab?

[Wirtschaft] Commerzialbank ließ sich Schweigen von Mitarbeiter 70.000 Euro kosten.

[Kommentar] Die Causa Lobautunnel offenbart die Absurdität mancher klimapolitischer Debatten.

[Kommentar der anderen] Ungarns illiberale Regierung handelt seit Jahren völlig unkontrolliert. Die EU muss angesichts des jüngsten homophoben Gesetzes Konsequenzen ziehen, oder sie riskiert, jedwede Glaubwürdigkeit zu verlieren.

[Sport] Verstappen holt Spielberg-Double, Hamilton verpasst das Podium.

[Lifestyle] Wer hat das beste Croissant der Stadt?

[User-Diskussion] Cluböffnung: Wie schön ist es, wieder zu feiern?

[Wetter] In der Westhälfte steht ein trockener und zumindest zeitweise sonniger Tag auf dem Programm. Weiter nach Osten zu sind vor allem bis zum frühen Nachmittag viele Wolken vorhanden. Hier ist besonders in der Früh und am Vormittag mit ein paar Regenschauern zu rechnen. Im Laufe des Nachmittages nimmt auch dort die Bewölkung ab und die Sonne zeigt sich immer öfter. Bis 29 Grad.

[Zum Tag] In Wien soll am Montag über die Auslieferung eines Mannes an die USA entschieden werden, den diese illegaler Geschäfte verdächtigen. Die Sache hat auch eine diplomatische Dimension.