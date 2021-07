Sie lieben es, kulinarische Besonderheiten zu entdecken, sich durch eine naturnahe, authentische Küche zu kosten, bei gastfreundlichen Menschen einzukehren oder sich von exquisiter Sterneküche begeistern zu lassen? Dann sind Sie in Slowenien, der Europäischen Gastronomieregion 2021, genau richtig!

Slowenien ist genau das richtige Land für eine kulinarische Entdeckungsreise. Foto: Ciril Jazbec

1. Vom Garten auf den Tisch

Ob Pilze, Waldfrüchte, Fleisch, Milch, Honig, Kräuter oder Gewürze – die slowenische Küche lebt von ihren vielen frischen und schmackhaften lokalen Zutaten. Sie kommen aus den Gärten und Wäldern ums Eck, wachsen auf den nahe gelegenen Wiesen oder stammen aus der Erzeugung slowenischer Bauern, Imker und Winzer. Die heimischen Lebensmittel sind Bestandteil vieler traditioneller Rezepte und lokaler Speisen wie den luftgetrockneten Karstspezialitäten oder himmlischen Süßspeisen wie der Prekmurska Gibanica.

Chef Tomaž Kavčič mit seinen Gästen. Foto: Ciril Jazbec, Tent Film

2. Die Essenz im Glas

Ob weiß oder rot, gehaltvoll oder leicht, üppig aromatisch oder süß – Sloweniens Weinbau hat eine lange Tradition, uralte Weinkeller und alte Rebstöcke in den drei Hauptweinbauregionen des Landes zeugen davon. Das Zusammenspiel verschiedener Klimaeinflüsse und Böden ermöglicht eine besonders große Vielfalt und sorgt für international beachtete Kreszenzen. Sage und schreibe 52 verschiedene Rebsorten gedeihen in Slowenien und verkosten kann man die Vielfalt der Weine auf einladenden Gütern mit Blick auf malerische Rebberge.

Ausnahmeköchin Ana Roš verzaubert ihre Gäste im Restaurant "Hiša Franko" im Tal der smaragdgrünen Soča. Foto: Ciril Jazbec, Tent Film

3. Meisterküche auf Sterneniveau

Großer Genuss – in Slowenien sind einige der besten Köche Europas zu Hause! Seit 2020 hat Slowenien seinen eigenen Guide Michelin und damit auch seine ersten Michelin-Sterne bekommen. Gleich zwei davon gingen an Ausnahmeköchin Ana Roš, die die slowenische Küche in den vergangenen Jahren weltberühmt gemacht hat. Sie verzaubert ihre Gäste im Restaurant "Hiša Franko" im Tal der smaragdgrünen Soča. Achten Sie auch auf das Gütesiegel "Slovenia Green Cuisine" – Betriebe mit dieser Auszeichnung garantieren Ihnen eine nachhaltige gastronomische Erfahrung.