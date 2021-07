In dieser Galerie: 7 Bilder Entlang des Weges gibt es Werkzeugmaschinen zu sehen: hier eine Doppelständer-Exzenterpresse. Foto: Thomas Ruzicka Der Weg führt an Schmieden und Schleifen vorbei. Foto: Thomas Ruzicka Die Erlebnisbrücke führt geschwungen über den Bach. Foto: Thomas Ruzicka Fast immer ist die Schmiedemeile gut gekennzeichnet. Foto: Thomas Ruzicka Einöd Hammer ist der Endpunkt der Schmiedemeile. Foto: Thomas Ruzicka Das Eis des Goldfischteichs wurde früher gelagert und im Sommer zum Kühlen des Bieres verwendet. Foto: Thomas Ruzicka Der Tannhäuser Steg führt an zwei Höhlen vorbei. Foto: Thomas Ruzicka

Der kleine Ort Ybbsitz im Mostviertel besitzt eine lange Tradition der Eisenverarbeitung. Die Gemeinde hat deshalb einen schönen, einfachen Wanderweg angelegt, der am verwachsenen Prollingbach entlangführt. Dort nutzten einst 13 Schmieden die Kraft des Wassers.

Die Strecke ist in der Regel gut angeschrieben. Man startet im Zentrum von Ybbsitz, beim Eisenmuseum Ferrum, und folgt den Schmiedemeile-Wegweisern. Bei der Pizzeria Bella Milano gehen wir über den Bach, vorbei an den ersten "Meilensteinen", wo mit Schautafeln die Geschichte der Eisenverarbeitung geschildert wird. Bis zum "Fahrngruber Hammer", heute ein Köhlereimuseum und eine Schauschmiede, befinden wir uns in der Ortschaft und damit auf Asphalt. Danach geht es auf die andere Seite des Baches und auf Waldwegen durch ein schluchtartiges Tal. Hier befindet sich die Grenze zwischen Sandsteinhügel und Kalkalpen.

Häuser in der Noth

Kleine Häuser, die teilweise direkt in den Fels hineingebaut wurden, zeugen vom kargen Leben "in der Noth", wie dieser Gemeindeteil genannt wird. Wir kommen zu einem Highlight der Wanderung: zur Erlebnisbrücke, die geschwungen über den Bach führt. Es ist eine einfache Fußgängerbrücke, aber die Eisentreppe, durch die man zu den Kaskaden hinuntersieht, ist nur etwas für Schwindelfreie.

Am Ende der Schmiedemeile

Auf der anderen Seite gehen wir kurz eine Straße links und verschwinden beim "Fischauge", einer Brunneninstallation, wieder in den Wald. Der Endpunkt der Schmiedemeile befindet sich beim Einöd Hammer. Zurück geht es auf der rechten Seite des Flusses (den Fluss linker Hand), wobei es drei mögliche Abstecher gibt, die in kleinen Schleifen zur Schmiedemeile beziehungsweise zur Straße führen: über den Tannhäuser Steig zur Tannhäuser- und zur Prollinghöhle; über den Wasserfallweg zur Erlebnisbrücke und zuletzt zum Goldfischteich.

Nur der Tannhäuser Steig ist schwieriger zu gehen, der Rest ist auch gut für Kinder geeignet. Angenehm ist, dass man oft die Möglichkeit hat, die Wanderung abzukürzen, wenn Wetter oder Kondition nicht mitspielen. (Johanna Ruzicka, 8.7.2021)

