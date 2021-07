Die Android-Version des offiziellen grünen Passes ist gelandet. Foto: DER STANDARD/Pichler

Die vom Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechenzentrum zur Verfügung gestellte App für den grünen Pass ist nun auch für das Betriebssystem Android verfügbar. Die digitale Anwendung war bereits letzte Woche für Apple-Produkte (iOS) und Huawei-Geräte abrufbar. Nun steht sie auch für Android-Geräte im Play Store von Google zum Download bereit, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsressort.

Die App soll eine sichere Offline-Speicherung der EU-konformen Impf-, Test- oder Genesenen-Zertifikate inklusive QR-Code (auf mobilen Geräten) ermöglichen. Damit soll ein einfacher Vorweis selbiger bei Zutritten und Reisen innerhalb der Europäischen Union ermöglicht werden, hieß es bei der Vorstellung am letzten Freitag. Die Daten werden durch die Applikation ausschließlich offline – also nur am Handy des Endverbrauchers – gespeichert. Das EU-konforme Zertifikat wird in der App in einer vereinfachten Version dargestellt: Angezeigt werden dann nur noch wesentliche Informationen, also beispielsweise Vorname, Nachname, Covid-19-Impfstoff sowie der EU-konforme QR-Code. Eine Speicherung in einer Cloud erfolgt laut Gesundheitsministerium nicht.

Einfache Verwendung, aber noch Defizite

Die Handhabung der App ist grundsätzlich simpel gehalten. Nach dem Start lässt sich durch den Klick auf das "Plus"-Icon ein Zertifikat via Scan des QR-Codes auf selbigem hinzufügen. Dazu muss das Zertifikat vom Portal des Gesundheitsministeriums heruntergeladen und entweder am Bildschirm des PCs oder Laptops geöffnet oder ausgedruckt worden sein (das mitführen einer analogen Kopie ist speziell für den Urlaub ohnehin empfehlenswert). Alternativ lässt sich mittels Vorlage des Impfpasses eine ausgedruckte Version auch über Apotheken erhalten.

Es geht aber auch einfacher. Wer das Zertifikat in PDF-Form bereits auf dem Handy gespeichert hat, kann mit einer anderen App das Dokument öffnen und per "Teilen"-Funktion an die Grüner-Pass-App schicken. Leider gibt die App selbst derzeit keinerlei Hinweis auf diese Option. Und es gibt auch noch keine Möglichkeit, das Zertifikat über einen "Öffnen"-Dialog direkt einzulesen.

Durch die eingelesenen Zertifikate lässt sich per Swipe-Bewegung navigieren. Das ist an sich praktisch, allerdings werden in der Übersicht keine Informationen angezeigt, die es ermöglichen, Zertifikate voneinander zu unterscheiden – also etwa das Datum der Impfung oder des Tests oder ob es sich um ein Zertifikat für die erste oder zweite Teilimpfung handelt.

Es gibt also noch Nachbesserungsbedarf. Diese Probleme und die Verspätung der Android-Version sorgten über das Wochenende auch schon für erste Kritik.

Auch in Huawei-App-Gallery verfügbar

Die Verzögerung für die Android-Version sei durch den Überprüfungsprozess bei Google begründet gewesen, hieß es am Montag aus dem Gesundheitsministerium zur APA – eingereicht habe man die App bereits am 1. Juli. In Kürze dürfte die App dann auch nicht nur über den Direktlink, sondern auch über die Suchfunktion in Googles Playstore auffindbar sein. Apple-User können die App über iTunes beziehen, für Huawei-Geräte kann man die App auch über die App Gallery laden.

Überprüfende Stelle (zum Beispiel Restaurants, Kinos, Theater, Fitnessstudios) können die Gültigkeit des vorgezeigten Zertifikats nicht nur visuell, sondern auch mittels der offiziellen Prüf-Anwendung "Green Check" kontrollieren. Dafür werde ein Mobiltelefon oder Tablet mit funktionierender Kamera benötigt. Damit soll Veranstaltern eine einfache Kontrolle beim Eintritt ermöglicht werden. (APA, red, 5.7.2021)