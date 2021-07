So soll Alice zukünftig über Seattle fliegen. Wann und ob es überhaupt so weit sein wird, bleibt vorerst abzuwarten. Foto: Eviation

Das US-Luftfahrtunternehmen Eviation gab bekannt, dass sein elektrisches Flugzeug Alice noch dieses Jahr abheben wird. Dabei gab man der Öffentlichkeit auch gleich die Möglichkeit, das Design des Flugzeugs zu begutachten.

Von Wien nach Berlin

Das Elektroflugzeug, das für Regionalstrecken eingesetzt werden soll, bietet Platz für neun Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder. Dabei wird Alice von zwei Elektromotoren des US-Unternehmens Magnix angetrieben. Damit soll eine Reisegeschwindigkeit von knapp 407 km/h, oder 220 Knoten, erreicht werden.

Die Distanz, die Alice zurücklegen soll, wird mit 440 nautischen Meilen oder gut 815 Kilometern angegeben. Demnach wäre ein Flug von Wien-Schwechat nach Berlin-Brandenburg kein Problem.

Die elektrische Luftfahrt soll neue Möglichkeiten für erschwingliche, nachhaltige Regionalreisen auf der ganzen Welt eröffnen. "Alice ist bereit, diese Möglichkeiten bald in die Realität umzusetzen", behauptet der CEO von Eviation, Omer Bar-Yohay.

Eviation Aircraft

Bereits 2017 kündigte der Konzern aus Arlington, Washington/USA, sein elektronisches Flugzeug an, bevor der erste Prototyp auf der Pariser Luftfahrtmesse im Jahr 2019 vorgestellt wurde. Laut der Techsite "Golem" gab das Unternehmen damals an, dass eine US-Regionalfluggesellschaft eine zweistellige Anzahl der Maschinen bestellt habe. Jedoch hat sich seit diesem Zeitpunkt einiges verändert: Waren 2019 noch drei Druckpropeller für eine Leistung von jeweils 260 Kilowatt verantwortlich, so sind jetzt "nur" noch zwei Motoren mit einer Maximalleistung von 640 Kilowatt vorhanden.

2024 das Ziel

Der Jungfernflug soll noch dieses Jahr stattfinden, bis 2024 soll die Zertifizierung abgeschlossen sein. Dann soll Alice vor allem in der Europäischen Union und in den USA zum Einsatz kommen. (red, 05.07.2021)