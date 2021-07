Dior

Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri hat derzeit alle Hände voll zu tun: Erst vor zwei Wochen zeigte sie im Panathinaiko-Stadion in Athen eine rund 90 Looks umfassende Resort-Kollektion, anlässlich der Couture-Woche ging es zurück nach Paris, in den Garten des Rodin-Museums. Die Models liefen in Tweed-Mänteln und Empire-Kleidern aus Chiffon vor "Chambre de Soie", einer in Indien gefertigten, rund 350 Quadratmeter großen textilen Wandarbeit der französischen Künstlerin Eva Jospin. Theoretische Unterlage der Kollektion: Clare Hunters Studie "Threads of Life" über den Einfluss von Materialien auf die Geschichte.