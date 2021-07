Am Dienstag Konferenz "The New European Bauhaus"

Backstage während der Messe Neonyt Anfang 2020 in Berlin. Die Messen Premium, Seek, Neonyt und The Ground werden jetzt voraussichtlich erstmals im Jänner 2022 in Frankfurt stattfinden. Foto: EPA/OMER MESSINGER

Frankfurt – Die erste Frankfurt Fashion Week ist als digitale Ausgabe eröffnet worden. Wegen Corona wurden die Messen zwar abgesagt, dafür gibt es in dieser Woche ein virtuelles Programm. "Wir haben die Krise als Chance genutzt", so Geschäftsführerin Anita Tillmann. So soll das digitale Format auch bei künftigen Ausgaben ergänzend bestehen bleiben: "Die Zukunft der Messe ist hybrid." Vor einem Jahr war überraschend bekannt geworden, dass Berlin mehrere Modemessen an Frankfurt verliert.

Die Premiere am Main haben sich die Macher allerdings anders vorgestellt. Die Messen Premium, Seek, Neonyt und The Ground werden jetzt voraussichtlich erstmals im Jänner 2022 in Frankfurt stattfinden. Ihren Fokus legt die Fashion Week – jetzt und bei künftigen Ausgaben – auf das Thema Nachhaltigkeit. Aus dem "FFW Studio" werden bis Freitag Panels, Workshops und Showcases weltweit übertragen.

Zugeschaltet ist auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Dienstag die Konferenz "The New European Bauhaus – Werkstatt der Zukunft" eröffnet. Einen Tag später wird in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen der "SDG Summit" präsentiert. (Apa,5.7.2021)