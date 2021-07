Foto: Studio VVAA

Wien – Eine internationale Ausstellung in einer Weltmetropole? New York, Tel Aviv, Mexiko-Stadt, Tokio oder Berlin? Dies möchte das Projekt On The Road Again nun fördern. Mit einem internationalen Call richtet sich das österreichische Außenministerium gemeinsam mit Kulturforen aus 23 Destinationen der Welt sowie der Künstlerhaus Vereinigung Wien an Künstler und Künstlerinnen aus den Bereichen bildende Kunst und Medienkunst. Arbeits- und Lebensmittelpunkt müssen in Österreich sein – mit Portfolio kann man sich ab jetzt bewerben. Das Preisgeld beträgt 7000 Euro pro Projekt.

Die Jury, bestehend aus Silvie Aigner (Chefredakteurin Parnass Kunstmagazin), Martin Böhm (geschäftsführender Gesellschafter Dorotheum), Christian Helbock (Vorstandsmitglied Künstlerhaus), Brigitte Kowanz (Künstlerin) und Christoph Thun-Hohenstein (Kunstmanager), wählt aus den eingereichten Projekten aus. Diese sollen sich auf das Thema der Ausschreibung "Umbruch in Gesellschaft und Ökologie" beziehen und auch auf den Ort des jeweiligen Kulturforums eingehen. Jede Bewerbung darf in ihrem Konzept drei präferierte Destinationen angeben.

International – und dann lokal

Die Arbeiten sollen dann im Jahr 2022 entstehen und auch im jeweiligen Kulturforum ausgestellt werden. Im Frühjahr 2023 werden sie schließlich in einer Gruppenschau im Wiener Künstlerhaus gemeinsam präsentiert. Die Bewerbung läuft bis 31. August.

Mit der Ausschreibung soll ein aktives Zeichen zur Unterstützung und internationalen Sichtbarmachung österreichischer Kunstschaffender gesetzt werden. "Kunst leistet einen wesentlichen Beitrag zum österreichischen Selbstverständnis, aber auch zur Außenwahrnehmung Österreichs. Diese Tatsache darf nicht als Selbstverständlichkeit behandelt werden. Internationale Kulturarbeit und die weltweite Förderung der Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern unseres Landes sind daher wesentliche Aufgaben der Diplomatie und mir persönlich ein wichtiges Anliegen", so Außenminister Alexander Schallenberg in der Aussendung. (Katharina Rustler, 6.7.2021)