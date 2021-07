Agnès Godard (70) ist eine der renommiertesten französischen Kamerafrauen.





Filmfestival Cannes startet: Flucht in den "Alltagsort"

Nach einem Jahr Zwangspause und Verschiebung in den Sommer startet am Dienstag das 74. Filmfestival von Cannes. Die Welt ist eine andere, seit man sich das letzte Mal zum Filmgipfel an der Côte d’Azur getroffen hat. Mit Corona haben sich parallele Verwertungsstrukturen stabiler etabliert, Streaming gehört zum Alltag. Überall, außer in Frankreich, denn dort gilt das Kino tatsächlich als "Ort des täglichen Lebens". Das ist Ausdruck einer nationalen Filmkultur, weshalb nach wie vor keine Filme von Streamern in den Wettbewerb geladen sind, so sich diese zu keinem Kinostart verpflichten.

Das Kino als Alltagsort führt nun aber auch zu dem Kuriosum, dass man in Cannes in die großen Säle ohne Drei-G-Regel kommt (dafür gilt Maskenpflicht), während man vor dem Betreten des Festivalpalais seinen Impfpass zücken muss. Man wird das alles in Kauf nehmen, denn der Stau an Produktionen ist groß, die Filme von namhaften Regisseuren wie Nanni Moretti, Paul Verhoeven oder Apichatpong Weerasethakul kreisen seit einem Jahr in der Warteschleife. Den Auftakt macht Leos Carax mit seinem Musical "Annette," die Musik kommt vom Art-Pop-Duo Sparks.

Im Wettbewerb thematisiert der israelische Berlinale-Gewinner Nadav Lapid in "Ahed’s Knee" die kompromittierte Freiheit in seiner Heimat, während Joachim Trier eine Großstadtkomödie mit dem schönen Titel "The Worst Person of the World" präsentiert. Am Freitag ist Verhoevens mit einiger Sicherheit anstößiger Nonnenfilm "Benedetta" zu sehen.

Österreich ist dabei

Ein erster österreichischer Beitrag ist am Donnerstag mit Sebastian Meises "Große Freiheit" zu sehen, dessen Sujet nach einem Film von Fassbinder klingt. Franz Rogowski spielt einen schwulen Mann, der im Gefängnis auf Georg Friedrich trifft. "Moneyboys" von CB Yi und Peter Tscherkasskys "Train Again", die beiden anderen heimischen Produktionen, folgen zu Beginn nächster Woche. (kam)