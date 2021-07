Dieses Buch ist etwas Besonderes, voller Geheimnisse und Rätsel. Eigentlich erzählt der Autor David Almond eine traurige Geschichte, denn der Vater des Jungen Davie ist vor kurzem verstorben. Doch dann wird es mysteriös, weil an diesem finsterhellen Sommertag jemand eine Leiche findet.

Also macht sich Davie auf den Weg, um den Mörder zu suchen. Er wandert durch das Dorf, trifft auf verschiedene Leute und ist bis zum Abend unterwegs. Davie ist einer, der gerne zeichnet, viel nachdenkt und mit allen ins Reden kommt. Ob er dem Mörder begegnet, was mit der Leiche passiert und ob das alles irgendwie auch mit seinem Vater zu tun hat, verraten wir hier natürlich nicht. Nur so viel: Am Ende gibt es Hot Dogs am Lagerfeuer, und Davie wird sich ein bisschen weniger wie ein Kind und dafür ein bisschen mehr erwachsen fühlen. (red, 6.7.2021)