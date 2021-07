Warum immer mehr Waldbrände wie hier in Wyoming 2018 außer Kontrolle geraten, zeigt die Doku "Megafeuer: Der Planet brennt" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Kari Greer / USFS

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wunder der Karibik – Wale und Vulkane Die Karibik ist für ihren Artenreichtum bekannt. Doch eine Ursache dafür ist gleichzeitig auch eine große Gefahr: der Vulkanismus. Es gibt kochende Seen, giftige Schwefelaustritte und die Schwarzen Raucher, die Tiefseevulkane. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Megafeuer: Der Planet brennt Internationale Experten und Expertinnen erforschen, warum Waldbrände immer öfter außer Kontrolle geraten und was man dagegen tun kann. Welche Maßnahmen sind notwendig, bevor Feuersbrünste die Städte und Wälder dieser Welt unwiederbringlich in Schutt und Asche legen? Ab 21.50 folgt Koala, Wombat & Co. – Leben nach dem Buschfeuer in Australien. Bis 22.45, Arte

20.15 DRAMA

Untreu (Unfaithful, USA 2002, Adrian Lyne) Diane Lane hat was mit Olivier Martinez, Richard Gere kommt ihr als Ehemann natürlich drauf. Hochglanz-Remake von Chabrols Die untreue Frau. Bis 22.45, ATV 2

20.15 ZAUBERLEHRLING

Harry Potter und der Feuerkelch (Harry Potter and the Goblet of Fire, USA/GB 2005, Mike Newell)Im vierten Schuljahr tritt Harry (Daniel Radcliffe) im trimagischen Turnier, einer Art Europaliga für Zauberschulen, für Hogwarts an. Von seinen Mitschülern wird er als Held gefeiert – alles wie immer halt. Unterhaltsam ist der vierte Potter trotzdem. 23.15, Puls 4

21.05MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Ibiza-Ausschuss, die Rückkehr der Clubs, Differenzen EU/Schweiz und der Kampf gegen den politischen Islam. Gast im Studio ist Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Bis 22.00 ORF 2

22.00 KOMÖDIE

Nur Fliegen ist schöner (F 2015, Comme un avion) Der Grafiker Michel ist alltagsmüde. Um seiner Routine zu entfliehen, bestellt sich der passionierte Flugzeugfan kurzerhand ein Kajak. Seine Frau Rachelle setzt ihn an einem Fluss aus, und Michel eröffnet sich eine neue Welt jenseits des monotonen Alltagslebens. Charmante Komödie. Bis 23.55, Servus TV

22.25 LOCKVOGEL

Die Informantin (D 2016, Philipp Leinemann) Die Jus-Studentin Aylin (Aylin Tezel) steht vor einer Entscheidung: fünf Jahre Gefängnis oder der Polizei als Informantin bei deren Ermittlungen helfen. Sie soll eine Affäre mit Musab (Timur Isik) beginnen. Doch der ehrgeizige Drogenfahnder Jan (Ken Duken) gefällt ihr auch. Bis 23.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Kreuzzug der Kinder (1)Tausende Kinder brechen im Mittelalter auf nach Jerusalem, um die Heilige Stadt von den Muslimen zu befreien. Ein Mythos oder historische Wahrheit? Die handelt von der Rolle der Kirche im Leben dieser Kinder. Verbirgt sich hinter dem Märchen von Hänsel und Gretel der mittelalterliche Mythos der Kinderkreuzzüge? Bis 23.30, ORF 2