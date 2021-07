Neue Alben von den Kings of Convenience, Sault und A Certain Ratio

Sault – ein weiteres Pflichtalbum der anonymen britischen Band: "Nine"

Kings of Convenience – Peace or Love

Die norwegischen Simon and Garfunkel sind zurück. Als Kings of Convenience kamen Erlend Øye and Eirik Glambek Bøe anfang der Nullerjahre über uns. Sie bezirzten ihr Publikum mit feingliedrigem Folk-Pop, dem ein enormer Erfolg beschert war. Quiet Is the New Loud hieß ihr Debüt, dem Gebot folgen sie bis heute. Nach gut zehn Jahren Pause ist nun Peace Or Love erschienen. Mit Gästen wie der Kanadierin Feist tirilieren die beiden durch beschauliche Balladen für laue Sommerabende, an denen andere Musik einfach keinen Sinn macht.

Sault – Nine

Neun Alben sind es zwar noch nicht, aber man kommt langsam durcheinander. Die britische Band Sault veröffentlicht ein weiteres Album in den Schnittmengen von Soul, Funk, Hip-Hop und Bass-Spielarten. Sozial und politisch gefärbt, besitzen die zehn Songs von Nine eine Dringlichkeit, die zu den immer in Schwarz gehaltenen Artworks passt: Es ist Feuer am Dach! Auf die Barrikaden! Revolution jetzt! Perfide eingewobene Kinderreime runden den Albtraum ab. Zurzeit eine der besten Bands da draußen. Digital jetzt erschienen, auf Vinyl im Oktober.

A Certain Ratio – EPC

Die Veteranen A Certain Ratio erleben einen zweiten Frühling – oder ist es der schon der dritte? Als Zeitgenossen von Joy Division und Co und wie diese aus Manchester stammend, veröffentlichen sie gerade die zweite EP einer mehrteiligen Reihe, die mit synthetischem Funk und diversen Gastbeiträgen glänzt. Unverständlich, wie vergleichsweise bescheiden die Popularität dieser Band leider ist. EPC erscheint auf Mute Records und macht klar, dass das Publikum gut beraten wäre, das zu ändern. Postpunk für die Disco können wenige so elegant wie A Certain Ratio. (Karl Fluch, 6.7.2021)