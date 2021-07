Es ist ein Projekt, das in Österreich prompt für hitzige Diskussionen gesorgt hat. Die EU-Kommission erarbeitet ein neues Gesetzesvorhaben und erwägt, eine Obergrenze für Bargeldzahlungen einzuführen. Schon nächste Woche könnte der Vorschlag auf den Tisch kommen. Die Kommission klagt darüber, dass Bargeld das "Instrument der Wahl für Kriminelle" sei und unbegrenzte Zahlungen bloß Geldwäsche und Steuerflucht befördern.

Als die Pläne bekannt wurden, regte sich in Österreich, wo Bargeldzahlungen weitverbreitet sind, prompt Widerstand. Aktuell wirbt ein Volksbegehren für Unterstützungserklärungen, damit das Recht auf Bargeldzahlungen in der Verfassung verankert wird. Mehr als 100.000 Menschen haben unterschrieben.

Aber gibt es gute Gründe für Obergrenzen, und wie hoch sollten diese sein? Oder wird hier die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger beschnitten oder sogar der erste Schritt in Richtung Abschaffung von Bargeld getan?

Darüber wollen wir in einer prominenten Runde beim Videotalk "Standard mitreden" diskutieren. Mit dabei ist Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sowie der deutsche Kriminologe und Geldwäsche-Experte Kai Bussmann von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zu Gast ist außerdem die Konsumforscherin und Digitalisierungsexpertin Bernadette Kamleitner von der WU Wien. Komplettiert wird die Runde von Verena Knopper, die längere Zeit in den Niederlanden gelebt hat, "wo schief angesehen wird, wer bar bezahlen will". Allerdings erleichtere die bargeldlose Gesellschaft dort das Leben.

