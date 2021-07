Die scharfen Richtlinien bei der Einreise machen ein Rennen im zweiten Jahr in Folge unmöglich

Im Albert Park wird wieder frühestens 2022 ein Rennen der Formel 1 ausgetragen. Foto: imago images / Motorsport Images

Melbourne – Im zweiten Jahr in Folge haben die Organisatoren des Grand Prix von Australien den Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft abgesagt. "Wir bedauern, dass der Australien-Grand-Prix 2021 wegen der Restriktionen und logistischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie abgesagt wird", hieß es in einer Aussendung. Das Rennen war ursprünglich für den 21. November angesetzt.

Stefano Domenicali, CEO der Formel 1, zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht über die Absage, ist aber hoffnungsvoll, an einem Rennkalender mit 23 Grand Prix festzuhalten. "Wir haben einige Optionen, um das Rennen zu ersetzen", sagte er. "Wir werden in den kommenden Wochen einen Plan erstellen."

Bereits in der vergangenen Saison hatte das Rennen in Melbourne abgesagt werden müssen. "Es ist eine große Enttäuschung für alle Fahrer, dass wir im November nicht nach Australien kommen werden, aber wir verstehen die Gründe", sagte der australische McLaren-Pilot Daniel Ricciardo.

Auch die MotoGP wird in diesem Jahr nicht in Australien Halt machen. Das für 24. Oktober geplante Rennen in Phillip Island wurde gestrichen.

Australiens Grenzen sind nach wie vor so gut wie geschlossen. Einreisende müssen nach der Ankunft für 14 Tage in Quarantäne, diese Regelung soll noch zumindest bis Jahresende bestehen. (luza, 6.7.2021)