ATV 2017 an ProSiebenSat1Puls4 abgegeben, Tele München Group 2019, nun Gründung in Wien

Das Logo der neuen Produktionsgesellschaft von Kloiber und Constantin Film in Wien. Foto: High End Productions

Wien – Seine Tele München Group hat er 2019 an den Finanzinvestor KKR verkauft, den österreichischen Privatsender ATV samt ATV 2 schon 2017 an ProSiebenSat1Puls 4. Nun ist der international vernetzte Programmhändler Herbert G. Kloiber (73) zurück im Geschäft.

Mit der deutschen Constantin Film hat Kloiber, der in Wien die Concorde Media Beteiligungs GmbH besitzt, eine im Firmenbuch noch nicht zu findende Produktionsgesellschaft namens High End Productions in Wien gegründet, ließen die Unternehmen am Montag verlauten. Man wolle gemeinsam "hochwertige europäische Serien für den internationalen Markt zu produzieren."

Jonas Bauer ist Geschäftsführer der High End Productions. Foto: High End Productions / Marc Reimann

Der Geschäftsführer der neuen Firma sei Produzent und Fernsehmacher Jonas Bauer. Der 55-Jährige kommt von Studiocanal, wo er von 2012 bis 2020 als Head of Acquisitions und Coproductions arbeitete. Seit 2005 war er als Executive Producer für Tandem Productions tätig und (co)-produzierte und finanzierte dort Projekte wie Ken Folletts "Die Säulen der Erde" und "Shadowplay".

Herbert G. Kloiber lässt verlauten "Nach 50-jähriger unternehmerischer Tätigkeit habe ich mir eine zweijährige Pause genommen. Trotzdem warten noch einige spannende Projekte auf eine hochkarätige Realisierung. Sowohl Bestsellerromane als auch großartige historische Figuren haben mich persönlich stets fasziniert. Das möchte ich gemeinsam mit einem der weltweit führenden Medienunternehmen noch einmal angehen." (red, 6.7.2021)