Suchmannschaften sind unterwegs, in der Maschine waren knapp 30 Menschen an Bord

Ein militärisches Transportflugzeug vom Typ An-26 wird vermisst. Foto: REUTERS

Moskau – Im Osten Russlands ist der Funkkontakt mit einem Flugzeug mit knapp 30 Menschen an Bord abgebrochen. Die Maschine vom Typ An-26 könnte möglicherweise nahe der Halbinsel Kamtschatka ins Meer gestürzt oder in der Nähe eines Dorfes aufgeschlagen sein, meldeten mehrere russische Agenturen am Dienstag unter Berufung auf Quellen bei den Sicherheitsbehörden. Zuvor hatte der russische Zivilschutz bestätigt, dass der Funkkontakt zu den Piloten abgebrochen war.

Das Flugzeug soll auf dem Weg von der Hauptstadt der Region, Petropawlowsk-Kamtschatski, in den Ort Palana gewesen sein. An Bord waren vorläufigen Angaben zufolge 28 Menschen, davon sechs Besatzungsmitglieder. Einheiten des Zivilschutzes rückten aus, um die Maschine zu suchen. (APA, 6.7.2021)