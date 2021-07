Besonders im Osten Österreichs wird es diese Woche heiß. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Von Dienstag bis Donnerstag ereilt Österreich die nächste Hitzewelle, die vor allem dem Osten und Süden des Landes bereits hochsommerliche Temperaturen beschert. Schon am Dienstag klettern die Temperaturen in allen Bundesländern über 30 Grad, teilte die Österreichische Unwetterzentrale in einer Aussendung mit.

"Mit einer leicht föhnigen Südwestströmung werden wieder zunehmend heiße Luftmassen herantransportiert – die zweite Hitzewelle des Jahres nimmt ihren Lauf", prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. "Mit einer Länge von nur drei Tagen erfüllt diese so gerade eben die Definition einer Hitzewelle, fällt also recht kurz aus."

Beinahe Julirekord

Mitte der Woche werden Höchsttemperaturen bis 35 Grad erwartet, am Donnerstag erreicht die Hitzewelle dann mit bis zu 38 Grad im Osten des Landes ihren Höhepunkt. Damit wird der bisherige Julirekord von 38,3 Grad aus dem Jahr 1957 beinahe erreicht.



Danach nähert sich allerdings von Westen eine Kaltfront, die Regen und Gewitter bringt. Lokal kann es dabei in Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg und dem westlichen Oberösterreich zu schwereren Unwettern mit Hagel und Sturmböen kommen. (red, 6.7.2021)