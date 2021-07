Bei der nächsten Staffel von "Dancing Stars" an Bord (von links): Maria Santner, Mirjam Weichselbraun, Norberrt Oberhauser und Kristina Inhof. Foto: ORF

Wien – Die ORF-"Dancing Stars" bekommen ein neues Moderationsduo: Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser präsentieren einer Aussendung vom Dienstag zufolge ab 24. September die neue Staffel des Erfolgsformats, bei dem prominente Teilnehmer mit Profipartnern ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Es ist die 14. Ausgabe der "Dancing Stars". Im Vorjahr konnte Ex-Skirennfahrerin Michi Kirchgasser den Titel holen.

Die Kombination aus Weichselbraun und Oberhauser ist zwar neu, doch sind beide in dieser Funktion bereits erprobt: Weichselbraun, die das Format schon lange begleitet, kehrt nach einer Staffelpause im Vorjahr wieder zurück, und Oberhauser war 2020 nicht nur als Kandidat im Ballroom mit dabei, sondern hat beim Staffelfinale auch Klaus Eberhartinger als Moderator ersetzt. Nicht verzichten muss man aber auf Vorjahresmoderatorin Kristina Inhof, sie wechselt die Seiten und wird als Kandidatin über die Tanzfläche wirbeln.

"Bin mittendrin"

"Das ist fast noch besser als mitmachen", wird Oberhauser über seine neue Rolle zitiert. "Ich bin mittendrin, kann allen bei ihrer Performance aus der Nähe zusehen und muss mich nicht vor der Jury fürchten." Weichselbraun wiederum freut sich darauf, wieder "Teil dieser tollen Show zu sein, die seit so vielen Jahren die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhält".

Neuigkeiten gibt es auch die Jury betreffend: hier erhält Profitänzerin Maria Santner neben Karina Sarkissova und Balázs Ekker einen Fixplatz. "Wer mich tänzerisch überzeugt, körperlich an seine Grenzen geht und vor allem mein Herz mit seiner einzigartigen Persönlichkeit berührt, kann sich auf mich und meine Punktetafeln verlassen", so Santner. "Als 'Neue' in der Jury werde ich mit Einfühlungsvermögen und viel Herz an die Sache herangehen." (APA, 6.7.2021)