Vervollständigen die Jury für das RTL-"Supertalent": Moderatorin Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky. Foto: Roger Neve und Daniela Müller Brunke

Köln/Wien – Die Jury der RTL-Show "Das Supertalent" ist komplett: Designer Michael Michalsky und Moderatorin Chantal Janzen werden in der kommenden Staffel neben Fußballer Lukas Podolski am Jurypult sitzen. Das gab der Sender via Instagram bekannt. "Er ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, sie die beliebteste Moderatorin der Niederlande", teilte RTL mit: "Alle Fans dürfen sich auf geballte Unterhaltung freuen." Die neue Staffel startet im Herbst 2021.

Beide neuen Jurymitglieder bringen einschlägige Erfahrung mit. Michalsky urteilte von 2016 bis 2018 gemeinsam mit Heidi Klum über die Nachwuchsmodels in der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Janzen ist seit 2013 Jurorin bei "Holland's Got Talent", der niederländischen "Supertalent"-Version und war heuer eine der Moderatorinnen des Eurovision Song Contests von Rotterdam. (APA, dpa, 6.7.2021)