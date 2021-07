Kürzlich erhielten die Regierungsmitglieder der türkis-grünen Koalition und die 97 Abgeordneten von ÖVP und Grünen ein recht langes E-Mail. Der Absender, die noch unbekannte NGO "League of Ordinary People Austria", informiert darin, am 11. Juli mit der sogenannten "PolitikerInnen-Landkarte" starten zu wollen. Darin sollen die Haupt- und Nebenwohnsitze all jener veröffentlicht werden, die die Regierungsparteien repräsentierten. "Auch Ihre Privatadresse befindet sich unter den Kandidaten für eine Veröffentlichung", schreibt die Gruppierung fettgedruckt in ihrer Nachricht.

Die sogenannte "Islamlandkarte" bleibt trotz heftiger Kritik weiterhin online. Foto: APA/ Georg Hochmuth

Es ist eine Protestaktion gegen die "Islamlandkarte", die die Dokumentationsstelle Politischer Islam und Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) Ende Mai recycelten. Das viele Jahre alte Projekt der Universität Wien, das eine Übersicht über die Vereins- und Moscheenlandschaft Österreichs bieten soll, wurde heftig kritisiert. Unter dem Label "Politischer Islam" präsentiert, sahen Kritiker eine gesamte Religionsgemeinschaft unter Generalverdacht gestellt. Abgesehen davon monierten Vertreter der dort aufgelisteten Vereine, dass sie auf der Karte mit ihrer Privatadresse vermerkt seien. Das Integrationsministerium verwies darauf, dass die Adressen auch im Vereinsregister abgerufen werden können. Allerdings ist dort nur eine Einzelabfrage möglich.

Kein Generalverdacht

Nun will die "League of Ordinary People Austria" den Spieß umdrehen. "Es geht uns dabei darum, Transparenz zu schaffen", heißt es in der Ankündigung, in der mit bekannten Wordings der türkisen Integrationsministerin zur "Islamlandkarte" gespielt wird. "Wir wollen aufklären, wo welche Inhalte verbreitet werden, und die Trennlinie zwischen Politik als Dienst an der Öffentlichkeit und möglicher politischer Korruption, Hetze oder antidemokratischen Ideen ziehen."

Natürlich wolle man "keinesfalls alle Abgeordneten von ÖVP und Grünen unter Generalverdacht stellen", führt die NGO weiter aus. Andererseits dürfe man auch nicht auf einem Auge blind sein und gefährliche Tendenzen in den Reihen der Regierungsparteien ignorieren. Und weiter: "Diese Tendenzen sind nämlich eine Gefahr für unsere liberale Demokratie. Die Gesellschaft muss dafür sorgen, dass nicht in Hinterzimmern und Hinterhöfen derartige Ideologien unter dem Deckmantel scheinbar seriöser Politik verbreitet werden." Die Landkarte könne auch für Behörden relevant sein, "gerade bei grassierender Korruption und Freunderlwirtschaft kann eine solche Karte eine wertvolle Hilfe für die Justiz darstellen", schreiben die Ersteller.

"Gegenseitige Veröffentlichung keine Lösung"

Die türkis-grünen Regierungsmitglieder und Abgeordneten können ihre Daten freilich von der Karte streichen lassen. Dafür soll ein E-Mail an die NGO inklusive der Angabe eines Grundes ausreichen. Auf der Webseite wird dann aber öffentlich darüber informiert, dass um Streichung gebeten wurde. Es gibt andererseits die Möglichkeit, dass die betroffenen Politikerinnen und Politiker für die Löschung ihrer Adresse im Gegenzug ein kritisches Statement zur "Islamlandkarte" in einem Medium ihrer Wahl veröffentlichen beziehungsweise ein solches den Erstellern der "PolitikerInnen-Landkarte" zukommen lassen, das dann statt der Adresse veröffentlicht werden soll. Sollte sich die eigene Adresse in den vergangenen 30 Tagen geändert haben oder zeitnah ändern, bittet die NGO darum, "uns diese Änderung mitzuteilen, damit stets eine Aktualität der PolitikerInnen-Landkarte gewährleistet ist".

Der Verein für Grundrechtspoltik, epicenter.works, hält es für datenschutzrechtlich problematisch, dass nun Adressen von Regierungsmitgliedern gesammelt veröffentlicht werden sollen. Dass sich eine NGO gegen die "anti-muslimische Stimmungsmache" in Form der sogenannten "Islamlandkarte" wehrt, sei zwar nachvollziehbar. Die Karte schaffe einen Nährboden für die Planung von rechtsradikalen oder anti-muslimischen Angriffen und unter dem Deckmantel der Integration würden Vereine so einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt. "Die gegenseitige Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ist aber keine Lösung", führt der Verein auf Nachfrage aus. (Jan Michael Marchart, 7.7.2021)