Lebkuchenherzen, Porzellanfiguren, Teddybären, Plüschhasen, dazu Hula-Hoop-Reifen schwingen, Tanzschritte vorführen, "Verdammt, ich lieb' dich" singen, vom eigenen Leben erzählen, Wünsche und Erwartungen an den/die Zukünftige formulieren: Am 12. Juli heißt es zum 25. Mal "Liebesg'schichten und Heiratssachen" im ORF, zum zweiten Mal gestaltet von Nina Horowitz.

54 Anwärterinnen und Anwärter in der Altersgruppe von 29 bis 80+ stellen sich in neun Folgen der Partnerwahl. Die abschließende zehnte Folge zieht am 27. Oktober Erfolgsbilanz. Sechs kommen pro Sendung zur Vorstellung, wie gewohnt liebenswert bis skurril und verstärkt durch emotionstreibende Musikuntermalung, die von Roy Black, Udo Jürgens und Matthias Reim bis The Real Thing und Rolling Stones reicht.

Reichweitenstärkste Staffel im letzten Jahr

Seit dem Beginn 1997 gehört die Sendung zu den Quotenhits und versammelt regelmäßig ein im Streamingzeitalter für ORF-Unterhaltungsprogramme nur noch schwer zu erreichendes Millionenpublikum. Mit kaum nachlassendem Interesse, ganz im Gegenteil: Horowitz kann auf die reichweitenstärkste Staffel der Sendungsgeschichte zurückblicken: Laut ORF wollten sich durchschnittlich 991.000 Zuseher die 24. Staffel nicht entgehen lassen.

Horowitz bleibt in den neuen Folgen dem ursprünglichen Konzept neuerlich treu. Die ORF-Journalistin übernahm nach dem Tod Elizabeth T. Spiras 2019 das vom damaligen Programmdirektor Wolfgang Lorenz gegründete Format und beließ es bis auf wenige Adaptionen unverändert. Dazu kamen etwa Außenaufnahmen und -darstellungen – in der ersten Folge der neuen Staffel, die am Montag Journalistinnen und Journalisten in Wien sahen, waren Bewerberinnen etwa am FKK-Strand oder am Kletterbaum zu sehen.



Für den ORF kommt das Liebeswerben genau zur richtigen Zeit: Am Sonntag endet die Fußball-Europameisterschaft. Die "Liebesg'schichten" können das drohende Sommerquotenloch praktisch volley wieder füllen. (Doris Priesching, 6.7.2021)