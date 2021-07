"Helli & Leo" präsentiert sich in schwarz-weiß. Nur die Kugeln sind bunt. Foto: Hersteller

Der Name des neuen Eissalons in der Wiener Rotenturmstraße "Helli & Leo" ist eine Hommage an die Großeltern von Werner Helnwein, dem Betreiber der Lokale Spelunke, Klee am Hanslteich und jetzt auch einer Pop-up-Eisdiele im ersten Bezirk.

Weniger Zucker in der Rezeptur, alles im schwarz-weißen 2D-Design gehalten (nur die Kugeln sind bunt) und sogar Eis für Hunde soll Wien noch nicht dagewesene Eiszeiten bescheren. (Nina Wessely, RONDO, 31.7.2021)

"Transparenzhinweis: Der hier abgebildete Artikel ist eine unabhängige Produktempfehlung des Lifestyle-Ressorts des STANDARD".