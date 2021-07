Ein wahr gewordener Albtraum – oder wovor fürchten Sie sich? Foto: APA/LPD STMK

Der Puls steigt, die Hände beginnen zu schwitzen, und man fühlt sich zittrig. Die meisten Menschen kennen das Gefühl von Angst – ist sie doch auch hilfreich, um Gefahren zu vermeiden oder ihnen zu entkommen. Und dann gibt es noch die Ängste, die sich eigentlich nur gedanklich abspielen – man spinnt sich von einem Gedanken zum nächsten, und plötzlich wird daraus eine richtige Albtraumvorstellung, und das, obwohl die Angst ob der Unwahrscheinlichkeit eigentlich absurd ist.

So zum Beispiel, dass man in Österreich auf der Toilette von einer Phyton gebissen wird. Das dachte sich vermutlich auch der 65 Jahre alte Grazer, dem genau das passiert ist. Andere hatten diesen beängstigenden Gedanken vielleicht schon einmal mit Ratten, die sich über die Kanalisation Zutritt in die Wohnung verschaffen. Von Zeit zu Zeit hört man von exotischen Tieren, die in Wohnungen gehalten werden – meist dann, wenn diese sich auf den Weg in andere Wohnungen machen –, und schon sind die Gedanken da, wie sich eine haarige Vogelspinne unter den Türen durch auf die Reise macht.

Aber nicht nur Tiere sind Inhalt seltsamer Befürchtungen. Vielfach von Horrorfilmen genährt ist die Angst, dass beim Vorbeigehen an einem Spiegel jemand anderer darin zu sehen ist. Aber auch das Fallen in den U-Bahn-Schacht oder das Erschlagenwerden von herunterfallenden Dingen verursachen bei manchen Menschen Angst:

Und manche haben einfach Angst vorm Glück:

Welche absurden Ängste plagen Sie manchmal?

Und wurden diese schon einmal Realität? Können Sie sich erklären, woher die Befürchtungen kommen? (wohl, 8.7.2021)