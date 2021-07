Untersucht wird, was Songs so großartig, erfolgreich und vielleicht auch kontrovers macht

Rick Beato, seines Zeichens Musikproduzent, Songwriter und lebender Almanach der Musikhistorie. Screenshot: Youtube

Achtung, bitte machen Sie mich nicht dafür verantwortlich, wenn Sie kurz in ein Video reinschauen wollen und drei Stunden später merken, dass die Sonne bereits untergegangen ist.

Rick Beato, seines Zeichens Musikproduzent, Songwriter und lebender Almanach der Musikhistorie, hat zwar eine Vielzahl von Videoformaten auf seinem Youtube-Kanal, eine sticht aber heraus: What Makes This Song Great?

Darin knüpft er sich in ausgewogener Länge legendäre Songs vor und untersucht sie haargenau darauf, was sie so großartig, erfolgreich und vielleicht auch kontrovers macht. Auf dem jetzigen Stand ist die Serie bei Folge 104 angelangt. Aber Vorsicht, die Playlist macht süchtig. Zum einen kann man dabei herrlich in Erinnerungen an Led Zeppelin, Pink Floyd oder die Rolling Stones schwelgen, zum anderen lernt man garantiert immer etwas Neues über einen seiner Lieblingssongs.

In seiner aktuellen Folge über Comfortably Numb von Pink Floyd spielt Beato beispielsweise die Demokassette ab, auf der die ursprüngliche Idee des Songs, eigentlich für ein Soloprojekt gedacht, aufgenommen ist. Zudem bricht er beide fantastischen Gitarrensoli so auf das Wesentliche herunter, dass man, wenn man die Gitarre selber spielt, nachvollziehen kann, wie David Gilmour diese beiden Meisterstücke geschrieben hat.

Rick Beato

Ebenfalls beeindruckend: Rick Beato spielt in diesen Videos fast alle Instrumente nach, und das meist fehlerlos. Was man mit einem absoluten Gehör so alles machen kann.

Hat man sich einmal in diesen analytischen und gleichzeitig unterhaltenden Stil verliebt, gibt es kein Zurück mehr. (Thorben Pollerhof, 6.7.2021)