Exklusive Ringe. Foto: AFP/FONG

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio wird wegen der Corona-Pandemie möglicherweise nur für geladene Gäste stattfinden. Wie die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun" am Dienstag unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtete, soll am 23. Juli voraussichtlich nur eine reduzierte Anzahl an VIPs Zutritt ins Stadion bekommen. Bisher war vorgesehen, dass 10.000 Zuschauer der Feier beiwohnen dürfen. Ausländische Fans sind bei den Spielen ohnehin nicht zugelassen.

Wie in dem Zeitungsbericht stand, überprüften die Organisatoren der Sommerspiele die bisherigen Pläne derzeit. Die Corona-Inzidenzzahlen in Japan steigen seit geraumer Zeit wieder, die Regierung dürfte voraussichtlich am Donnerstag den Quasi-Notstand in Tokio und den umliegenden Präfekturen verlängern. Dieser sollte eigentlich am 11. Juli enden. Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga hatte unlängst erklärt, dass Spiele gänzlich ohne Zuschauer eine "Möglichkeit" wären. IOC-Präsident Thomas Bach wird am Donnerstag in Japan erwartet.

Am Donnerstag soll auch entschieden werden, ob neben der Eröffnungszeremonie im Olympiastadion auch ein Teil der Wettkämpfe unter Ausschluss von Zuschauern abgehalten werden. Laut "Asahi Shimbun" wird es sich wahrscheinlich um Events handeln, die um 21.00 Uhr Ortszeit oder später geplant sind. Japans Verantwortliche und das IOC hatten kürzlich bis zu 10.000 einheimische Zuschauer bei allen Olympia-Wettkämpfen erlaubt. Maximal darf aber nur die Hälfte der Plätze in den Arenen besetzt werden.

Bereits am Dienstag riefen die Organisatoren die Bürger dazu auf, die Marathon- und Geherbewerbe aufgrund der Infektionslage nicht vom Straßenrand aus anzuschauen. Am selben Tag gab die Stadtverwaltung von Tokio bekannt, dass der am Freitag in der Olympia-Stadt beginnende Fackellauf bis zum Beginn der Spiele von den öffentlichen Straßen verbannt wird. Tokio meldete innerhalb von 24 Stunden 593 Neuinfektionen, womit die Zahl der täglichen Infektionen seit nunmehr 17 Tagen in Folge jeweils über dem Wert des gleichen Tages der Vorwoche liegt. (APA, 6.7.2021)