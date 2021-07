ORF-General Alexander Wrabetz spielt in der Gehaltsliga der Bestverdiener in der ARD. Foto: APA / Johannes Bruckenberger

Die Intendanten der öffentlich-rechtlichen ARD-Anstalten haben ihre Grundgehälter im Jahr 2020 veröffentlicht, auch die neue Programmdirektorin der ARD, Christine Strobl, hat ihr Salär gleich zu Dienstantritt transparent gemacht. Der ORF publiziert die Managementgehälter seit 2012 nicht mehr. Nach STANDARD-Infos bekommt der ORF-General etwas mehr als der aktuelle ARD-Vorsitzende.

Die Gehälter der ARD-Intendanten nach ARD-Angaben im Überblick:

Gleich zu Dienstantritt hat ARD-Programmdirektorin Christine Strobl ihr Grundgehalt veröffentlicht – es liegt mit 285.000 Euro in etwa in der Spielklasse von ORF-Direktorinnen und -Direktoren.

Christine Strobl winkt für ORF ab

Christine Strobl kursiert in den (österreichischen) Debatten über die am 10. August anstehende Bestellung des nächsten ORF-Generaldirektors immer wieder als mögliche Kandidatin, wohl auch wegen ihres bürgerlichen Hintergrunds.

Wie sieht die gerade erst mit großen Plänen in der ARD-Programmdirektion angekommene Strobl diese Gerüchte? Ein Sprecher erklärt auf STANDARD-Anfrage, es ehre Strobl, dass ihr Name in diesem Zusammenhang genannt werde. Sie würde aber für eine Nominierung nicht zur Verfügung stehen, da sie doch am 1. Mai als Programmdirektorin eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe übernommen habe.

Eine Bewerbung um die ORF-Generaldirektion hat bisher einzig der amtierende ORF-Chef Alexander Wrabetz angekündigt. (fid, 6.7.2021)