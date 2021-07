Pressekonferenz für Dienstagnachmittag angekündigt. Beschluss am Mittwoch im Plenum wahrscheinlich. Gesetz soll starken Ausbau von Ökostrom ermöglichen

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) darf sich freuen. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die Bundesregierung dürfte sich mit der SPÖ auf das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) geeinigt haben. Die drei Fraktionen haben für Dienstagnachmittag (16:30 Uhr) eine Pressekonferenz zu diesem Thema angekündigt. Das Gesetz, das einen starken Ausbau von Ökostrom ermöglichen wird, soll bereits am Mittwochvormittag vom Plenum des Nationalrats beschlossen werden. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit, weshalb die Position der Sozialdemokraten entscheidend ist.

SPÖ-Streitpunkte

Am Dienstagvormittag stand die SPÖ-Zustimmung noch aus. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll pochte bei einer Pressekonferenz einmal mehr auf eine soziale Handschrift. Praktisch fix ist, dass GIS-Gebührenbefreite auch von der Ökostrom-Pauschale ausgenommen werden. Schroll will dies aber noch "wesentlich" auf andere armutsgefährdete Gruppen ausdehnen: "Schauen wir, was da noch rauskommt."

Ebenfalls noch in Verhandlung war seinen Angaben zufolge der sogenannte Milliarden-Deckel. Mit diesem soll gewährleistet werden, dass die Ausgaben (für die Haushalte) durch die Ökostrom-Offensive nicht ins Unermessliche steigen.

Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried betonte, dass der ursprüngliche Entwurf zu stark einer Klientel-Politik der ÖVP entsprochen habe. Man habe aber einen engagierten Kampf geführt, die Vorlage nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch sozial gerecht zu gestalten.

Neos erhöhten Druck

Die Neos, die im Wirtschaftsausschuss dem EAG zugestimmt haben, deren Stimmen aber für die notwendige Zweidrittelmehrheit zu wenig sind, machten Druck: "Wir sollten es ins Plenum bekommen", meinte Gerald Loacker, der von dem aus der Politik geschiedenen Sepp Schellhorn die Funktion des Wirtschaftssprechers bei den Pinken übernahm. "Wir können die Branche nicht länger warten lassen." Zwar würde man sich bei dem Gesetz "da und dort" noch etwas wünschen, man dürfe aber keine Zeit mehr verlieren. (APA, 6.7.2021)