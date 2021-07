Liebe Leserin, lieber Leser!

Wetter-Apps gibt es fast wie Sand am Meer. Aber nicht jede App ist gleich. Wir verraten, warum manche besser sind, als andere. Tesla-Chef Elon Musk ist außerdem draufgekommen, dass autonome Autos ein "hartes Problem" sein können. Und die Audacity-Entwickler haben sich nach Kritik wegen möglichen Datenschutzproblemen nun geäußert. Und wir geben einen Überblick über 44 Jahre Fußball-Videospiele.

Außerdem fließen in Oberösterreich jetzt 155 Millionen in den Breitbandausbau – doch in manchen unterversorgten Gebieten ist es wegen Fehlern im Breitbandatlas gar nicht erst möglich, den Ausbau zu fördern.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen angenehme Lektüre!



Warum manche Wetter-Apps mehr taugen als andere

Breitbandausbau in Oberösterreich wird mit 155 Millionen Euro beschleunigt

44 Jahre Fußballvideospiele: Als der Ball noch eckig war

Elon Musk entdeckt, dass autonome Autos "ein hartes Problem" sind

"Sehr begrenzte Datensammlung": Audacity-Entwickler äußern sich nach heftiger Kritik

Elektrische Pläne: Porsche und Rimac übernehmen Bugatti von VW



iPhones können über bestimmten WLAN-Namen abgeschossen werden